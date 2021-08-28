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Слияние человека с машиной
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512 views • August 28, 2021
Эта телевизионная реклама, продвигающая телефон Verizon Droid DNA, странная, вызывающая раздражение, а также продвигает кое-что еще: трансгуманизм. Хотя у большинства из нас уже есть несколько нездоровые, зависимые отношения с нашими мобильными телефонами, эта реклама делает ситуацию еще более жуткой, показывая устройство, полностью изменяющее тело и генетический состав пользователя. Да, это «всего лишь реклама», но все концепции, лежащие в ее основе, реальны и очень скоро будут доступны. ПОДПИШИТЕСЬ ниже по ссылкам на каналы, чтобы узнать больше
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