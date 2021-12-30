Victime de CENSURE sanitaire ? Professeur Christian Perronne

Soutien du professeur Raoult, universitaire réputé, le professeur Perronne est connu pour critiquer vivement la gestion de la pandémie.Christian Perronne, né le 19 mars 1955 à Angers, est un médecin et professeur des universités-praticien hospitalier français. Il est spécialisé dans les pathologies tropicales et les maladies infectieuses émergentes. Il a été président de la commission spécialisée « Maladies transmissibles » du Haut Conseil de la santé publique. Il est connu pour ses positions controversées sur la maladie de Lyme ainsi que son soutien apporté au traitement préconisé par le professeur Didier Raoult pendant la pandémie de Covid-19. Ses déclarations polémiques et réitérées, insuffisamment étayées d'un point de vue scientifique et jugées complotistes ou indignes, ont entraîné son exclusion de la « Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques » puis de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à la fin de l'automne 2020.