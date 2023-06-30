Νίκος Αντωνιάδης: Θα δικασθούν οι πάντες... Δεν εξαιρείται ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας... 💥

Ομόφωνα αθώος ο Νίκος Αντωνιάδης για τις κατηγορίες περί ψευδών ειδήσεων για τα εμβόλια

Αθώος ο κατηγορούμενος, Δεν διασπείρει ψευδείς ειδήσεις για τα εμβόλια, ούτε προκάλεσε θανάτους ανθρώπων. Άρα; Και κάπου εδώ αλλάζουν οι ρόλοι. Από κατηγορούμενος, γίνεται κατήγορος...

Αθώος για όλες τις κατηγορίες σχετικά με τις έρευνες και τις απόψεις που είχε εκφράσει για τα εμβόλια καθώς και για την κατηγορία της προτροπής στον κόσμο του να μην τελέσει αυτή την ιατρική πράξη, κρίθηκε ο μαχητικός δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης, από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

Ο γνωστός δικηγόρος μίλησε για κατάρρευση του συστήματος που είχε ως σκοπό να διώξει όσους δεν σκύβουν το κεφάλι και ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε οι δίκες για όλα αυτά που είχε καταγγείλει σχετικά με τα εμβόλια και με τους νεκρούς που επιζητούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσα στα νοσοκομεία με σκοπό να τρομοκρατεί τον κόσμο.

Πλέον ανοίγει ο δρόμος για 50 και πλέον δικογραφίες του κ. Αντωνιάδη, στην προσπάθεια που θα κάνει για να «ξεσκεπάσει την εγκληματική οργάνωση που οδήγησε εκατοντάδες ανθρώπους στο θάνατο», όπως ο ίδιος τονίζει και να αποδείξει μέσω οπτικοακουστικού υλικού, από μαρτυρίες παθόντων αλλά και συγγενών θυμάτων, το τι συνέβη στη Ελλάδα κατά τα χρόνια της «πανδημίας».

Είναι ο άνθρωπος που μίλησε για απάτη του κορωνοιου και για εγκληματική οργάνωση στη διαχείριση της πανδημίας. Είναι αυτός που μίλησε για διασωληνωσεις που δεν έπρεπε να γίνουν, για νοσηλειες και θανάτους που χρεωθηκαν κοβιντ χωρίς να έχουν καμία σχέση με τον ιό και για πρωτόκολλο θανάτου στα περισσότερα νοσοκομεία της χώρας.

Τα ΜΜΕ τον χαρακτήρισαν επικίνδυνο εγκληματία και παραπέμφθηκε σε δίκη με την κατηγορία της διασποράς ψευδών ειδήσεων. Εμφανίστηκε με μια βαλίτσα αποδείξεις και δεκάδες μάρτυρες. Μετά από πολλές αναβολές από μεριάς δικαστών, δικάστηκε σήμερα.

Αθώος ο κατηγορούμενος, Δεν διασπείρει ψευδείς ειδήσεις για τα εμβόλια, ούτε προκάλεσε θανάτους ανθρώπων. Άρα; Και κάπου εδώ αλλάζουν οι ρόλοι. Από κατηγορούμενος, γίνεται κατήγορος…

Ομόφωνα αθώος λοιπόν κρίθηκε από το Εφετείο ο γνωστός δικηγόρος την ίδια στιγμή που Κινέζοι επιστήμονες ομολογούν ότι συμμετείχαν στην διαδικασία επιλογής ανάμεσα σε 4 τεχνητούς ιούς COVID-19 του πιο θανάσιμου για τον άνθρωπο και όταν ο επιφανής Εβραίος καθηγτής Jeffrey Sachs χαρακτηρίζει τον ιό COVID-19 όχι απλά εργαστηριακό αλλά βιόπλο.

Οι εξελίξεις τους επόμενους μήνες θα είναι αποκαλυτικές τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για τους δράστες της planδημίας οι οποίοι επιχειρούν για μία ακόμη φορά να καμουφλαριστούν πίσω από τα επιχειρήματα περί θεωριών συνωμοσίας όταν μια πραγματική συνωμοσία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αθώωση Αντωνιάδη ανοίγει την δικαστική λεωφόρο για την διευρεύνηση των ευθυνών πολιτικών και επιστημόνων και ιδιαίτερα της ομάδας υπό τον καθηγητή κ. Σωτήρη Τσιόδρα (Μαγιορκίνης, Παρασκευής, Κωστάκη, Παναγιωτακόπουλος) οι οποίοι με μελέτη τους έσπευσαν μόλις τον Ιανουάριο του 2020 να κάνουν λόγο για ιό φυσικής προέλευσης ώστε να εξοβελίσουν την εργαστηριακή φύση του ιού με την ίδια ευκολία και το ίδιο θανάσιμο θράσος που κλείνουν αυτιά και μάτια στις θανάσιμες παρενέργειες των εμβολίων που θερίζουν κόσμο εκεί έξω.

Σε τέτοιο βαθμό που εμβολιασμένο κορίτσι και διάσημο μοντέλο επέλεξε την υποβοηθούμενη ευθανασία μια και δεν άντεχε τις παρενέργειες των εμβολίων COVID-19 που είχε λάβει.

Σε καμία περίπτωση δεν συμφωνούμε με τον βιτριολικό Γερμανό πολιτικό σχολιαστή ο οποίος σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών στη χώρα μας υποστήριξε ότι η νέα κυβέρνηση της ΝΔ θα είναι η τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια το κόμμα θα αλλάξει όνομα αλλά δεν είμαστε καθόλου βέβαιοι ότι ο εξαπατημένος επιχειρηματικός κόσμος της χώρας θα συγχωρέσει την απόκρυψη των παρενεργειών των εμβολίων καθώς και την προέλευση του ιού από τα πολιτικά κόμματα….

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https://primenews.press/omofona-athoos-o-nikos-antoniadis-gia-tis-katigories-peri-psevdon-eidiseon-gia-ta-emvolia



