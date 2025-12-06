Ο Πατριάρχης της αγάπης και οι Άγιοι Πατέρες του μίσους

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ομιλία του π. Δήμου που έλαβε χώρα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στην αίθουσα “Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης” του Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου ” Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής”. Περιεχόμενα ομιλίας 1. Οι κακές παρέες του Οικουμενικού Πατριάρχη. 2. Η ομολογία της δικηγόρου κα. Πουλλά στην Κύπρο. 3. Τι σημαίνει ένωση με τους Παπικούς. 4. Πώς νοείται ορθόδοξος ένωση με τους αιρετικούς. 5. Η σημασία των Ιερών Κανόνων μέσα από παραδείγματα. 6. Η Αποτείχιση το πυρηνικό όπλο κατά του Οικουμενισμού.