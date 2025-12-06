Ο Πατριάρχης της αγάπης και οι Άγιοι Πατέρες του μίσους

Ομιλία του π. Δήμου που έλαβε χώρα την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 στην αίθουσα “Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης” του Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου ” Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής”. Περιεχόμενα ομιλίας 1. Οι κακές παρέες του Οικουμενικού Πατριάρχη. 2. Η ομολογία της δικηγόρου κα. Πουλλά στην Κύπρο. 3. Τι σημαίνει ένωση με τους Παπικούς. 4. Πώς νοείται ορθόδοξος ένωση με τους αιρετικούς. 5. Η σημασία των Ιερών Κανόνων μέσα από παραδείγματα. 6. Η Αποτείχιση το πυρηνικό όπλο κατά του Οικουμενισμού.