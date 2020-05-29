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Doktorların %90'ı YÜZ MASKESİ Kullanımını ZARARLI Buluyor | Dr. Rashid Buttar ve 100 Doktor Paneli
Corona Gerçeği
Corona Gerçeği
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46 views • May 29, 2020
[ YouTube'un YASAKLI Videosu ] - TÜRKÇE SESLENDİRMELİ

● Maske takmak oksijen eksikliğine yol açıyor. Bu konuda akademik çalışmalar var.
● Maskenin ardından havayı almak için çaba sarf edilmesi sinir sistemini baskıladığını, zarar verdiğini biliyoruz.
● Nefes verdiğimiz zaman karbondioksit veriyoruz. Maskenin içersindeki karbondioksit vücuda sürekli geri alınıyor. Bu da başka sorunlara yol açıyor.
● Maskeyle nefes almak terlemeye yol açıyor. Elleriyle yüzlerini kaşımak zorunda kalıyorlar.
● Bunun en aptalca kısmı, sinekten korunmak için evimizin etrafını çitle çevirmek gibi birşey.

● Brian Rose, maske kullanımının zararlı oluşu fikrini "DSÖ nün söylediğinin tam tersi" olarak nitelese de DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'nün 2019 yılındaki raporu aslında paneldeki doktorların çoğu ile aynı görüşü yansıtmakta.

● Bu raporda sosyal mesafe, seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasaklarının yayılma riskini azalttığına dair nerdeyse hiç kanıt bulunamamış olmakla beraber 100. sayfadaki "Kanıtların Özeti" bölümündeki tablonun 3.maddesinde de "yüz maskelerinin influenza virüsünun yayılmasını azaltmadaki etkisine dair hiçbir kanıtın olmadığı" saptanmış.

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Videonun Silinmesi Halinde Alternatif Adresimiz
https://www.bitchute.com/video/LCUCmSPfdy4P/
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Dr. Rashid Buttar'ın "Evinizden Doktoru Uzakta Tutmanın 9 Yolu" adlı kitabı 2010 yılında en çok satan kitaplar listesinde 1 numara olmuştu.

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Brian Rose'un Soruları

00:00:00
En temel konulardan bir tanesi maskeler.
Bize hep maske takmamız söyleniyor. İşe giderken, toplu taşımacılıkta hep maske takmamız söyleniyor.
Bazı durumlarda mecburi, bazı durumlarda değil.

00:00:14
Bir konuya netlik getirmenizi rica edeceğim. Hem sizin fikrinizi hem de paneldeki öbür doktorların fikirlerini alabilir miyiz bu konuda? Önce sizin görüşlerinizi alsak, sonra da paneldeki doktorlara sorabilir miyiz?

00:05:15
Peki o zaman doktorlar paneline şöyle bir soru sorabilir miyiz?
Lütfen elinizi kaldırın, eğer maske kullanımının gereksiz olduğunu düşünüyorsanız.

00:05:35
Evet, dolayısıyla şimdiki sorumuz. Maskenin gereksiz olduğunu düşünüyorsanız lütfen elinizi kaldırın.
Evet, bu panele baktığım zaman doktorların %80 inin, %70 inin %80 inin ellerini kaldırdığını görüyorum.

00:05:57
Evet, eğer bize yeni katılıyorsanız lütfen ellerinizi kaldırmaya devam edin.
Evet, doktorların %70-80’inin aynı fikirde olduğunu görüyorum.
Buna ekleyeceğimiz başka bir soru olduğunu söylüyordunuz.
Bir soru daha sormak istiyor musunuz doktor paneline?

00:06:37
Evet, doktorların çoğunun bu soruya cevap olarak da ellerini kaldırdıklarını görüyorum.

00:07:02
Evet, yani paneldeki doktorlarımızın %90’ı aynı fikirde.
Maske takmamız yarardan çok zarar getiriyor.

00:07:23
Bize Dünya Sağlık Örgütü’nün söylediğinin tam tersi.
Ben de şimdi bu videoyu YouTube’a koyacağım. Ve bu videoyu YouTube’dan kaldıracaklar.
Çünkü bu, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine ters düşüyor.
Fakat burda görüyorum ki doktor arkadaşlarımızın %90’ı aynı fikirde.

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DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'nün 2019 yılındaki raporu
"Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza"
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329439/WHO-WHE-IHM-GIP-2019.1-eng.pdf

Prof. Dr. med. Pietro Vernazza'nın Araştırma Makalesi
"Herkese Solunum Maskesi – Medya Abartması mı Yoksa Vazgeçilmez mi?"
https://www.coronagercegi.com/post/solunum-maskesi
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Haber Sitemiz
https://coronagercegi.com
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