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ΤΟ ΥΠΕΡΚΡΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΘΕΡΙΣΜΟΥ
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530 views • January 31, 2021
Και αφού τις προάλλες ολοκλήρωσαν την ετήσια συνάντηση τους στο “επανεκκινησιακό” παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ και αυτοι που κατέστρεψαν τον κόσμο μας διαβεβαίωσαν για την αξία των νέων ιδεών τους που θα μας φέρουν επιτέλους λυσεις, συνεχίσαμε στην καθημερινή μας μάχη κλειδαμπαρωμενοι υποτίθεται είτε να κρυβόμαστε από τον μεταϊό που κυκλοφορεί σα σανιδωμένη φεράρι είτε να προλαμβάνουμε το να μην ξαναέρθει το 3ο κύμα που θα έρθει.
Φυσικά, όπως οι μεγάλοι ηγέτες, έτσι κι ο Κούλης δεν μπόρεσε να μη δώσει τα φώτα του σε συζητήσεις στις οποίες ένας ανυποψίαστος παρατηρητής θα αναρωτιόταν πως γίνεται να μονοπωλείται το θέμα του υπεριού και των εμβολίων. Ταυτόχρονα πάλι εξύμνησε τους ειδικούς, σε σχέση με τους οποίους πήραμε μια γεύση δια στόματος Δρ Ιωαννίδη για το πώς φτάνει σε συμπεράσματα συχνά η “επιστήμη,” ειδικά όταν έχει να κάνει με φάρμακα.
Βέβαια εμείς μακριά από τις όψεις των μέσων εξαπάτησης βλέπουμε συνεχώς νέες προβληματικές καταστάσεις τόσο με τα εμβόλια που γίνονται όσο και με το πώς μας προετοιμάζουν για αυτά που αναμένουν να γίνουν σε μια γενικότερη κατάσταση που όσο πάει δείχνει και ολοκληρωτικότερη σε κάθε επίπεδο. Μου φάνηκε λοιπόν ταιριαστό και χρήσιμο οπότε βρήκα την ευκαιρία κλείνοντας να θυμηθούμε τα λόγια που είχε πει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Ιμπραήμ.
Για επικοινωνία: [email protected]
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Η ΜΕΓΑΛΗ… ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ!
https://youtu.be/MK9Vibqz84E
Kyriakos Mitsotakis | Lessons from the Pandemic
https://youtu.be/h-M3QSu6cJ4
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ.... (Δρ Ιωαννίδης)
https://www.facebook.com/watch/?v=742815433282596
Γώγος: «Έξυπνη λύση η κυκλοφορία ανάλογα με τον αριθμό ταυτότητας» (vid)
https://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1558396/gogos-exypni-lysi-i-kykloforia-analoga-me-ton-arithmo-taytotitas-vid
IN PRAGUE, RESTAURANTS GATHER IN A PARTY TO TURN ANTI-VID19 MEASURES
https://www.byoblu.com/2021/01/27/a-praga-i-ristoratori-si-riuniscono-in-un-partito-per-aggirare-le-misure-anticovid19/
Brooklyn synagogue pulls off massive wedding — and it’s apparently legal
https://nypost.com/2021/01/19/bk-synagogue-pulls-off-wedding-and-its-apparently-legal/
Helsinki Committee to declare Pfizer performing unauthorized human experiment in Israel
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295134
How Israel secured more vaccines than it can use
https://www.ft.com/content/3aae4345-46cc-4636-a3f9-a93a6762f87f
ISRAEL: Anti lockdown protesters opened yeshiva religious schools, police violence
https://www.facebook.com/mike.harris.100483/videos/10226082300632697
Moderna’s vaccine is less potent against one coronavirus variant but still protective, company says
https://www.statnews.com/2021/01/25/moderna-vaccine-less-effective-variant/
Κορονοϊός: «Stop» στο εμβόλιο της Moderna στην Καλιφόρνια – Σοβαρές παρενέργειες σε πολίτες
https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1158745/koronoios-stop-sto-emvolio-tis-moderna-stin-kalifornia-sovares-parenergeies-se-polites
Don't talk on the subway, say French doctors, to limit COVID-19 spread
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-metro/dont-talk-on-the-subway-say-french-doctors-to-limit-covid-19-spread-idUSKBN29S0G6
Παγκόσμια ανησυχία για την έκρηξη κρουσμάτων στις χώρες – πρωταθλήτριες του εμβολιασμού
https://www.newsbreak.gr/kosmos/163077/pagkosmia-anisychia-gia-tin-ekrixi-kroysmaton-stis-chores-protathlitries/
Το εμβόλιο Pfizer αυξάνει τον κίνδυνο μεταδοτικότητας και θανάτου από Covid19; Αύξηση 400% ημερήσιων κρουσμάτων στο Ισραήλ μετά …
https://www.triklopodia.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF-pfizer-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4/?fbclid=IwAR23DF7Yr3b-3g5relsQayJ9_JPkQjBW7ougW1gygMeEceZzSpSRIpTIJFE
How the Coronavirus Turns the Body Against Itself
https://www.nytimes.com/2021/01/28/health/coronavirus-antibodies-immunity.html?s=09#click=https://t.co/H4tjUaj5QL
Klaus Schwab: "As long as not everybody is vaccinated, nobody will be safe."
https://twitter.com/disclosetv/status/1355211013965152256
Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
CEPI:A global coalition for a global problem
https://cepi.net/about/whoweare/
"Έρχονται κι άλλες πανδημίες"
https://www.zougla.gr/kosmos/article/erxonte-ki-ales-pandimies
Φυσικά, όπως οι μεγάλοι ηγέτες, έτσι κι ο Κούλης δεν μπόρεσε να μη δώσει τα φώτα του σε συζητήσεις στις οποίες ένας ανυποψίαστος παρατηρητής θα αναρωτιόταν πως γίνεται να μονοπωλείται το θέμα του υπεριού και των εμβολίων. Ταυτόχρονα πάλι εξύμνησε τους ειδικούς, σε σχέση με τους οποίους πήραμε μια γεύση δια στόματος Δρ Ιωαννίδη για το πώς φτάνει σε συμπεράσματα συχνά η “επιστήμη,” ειδικά όταν έχει να κάνει με φάρμακα.
Βέβαια εμείς μακριά από τις όψεις των μέσων εξαπάτησης βλέπουμε συνεχώς νέες προβληματικές καταστάσεις τόσο με τα εμβόλια που γίνονται όσο και με το πώς μας προετοιμάζουν για αυτά που αναμένουν να γίνουν σε μια γενικότερη κατάσταση που όσο πάει δείχνει και ολοκληρωτικότερη σε κάθε επίπεδο. Μου φάνηκε λοιπόν ταιριαστό και χρήσιμο οπότε βρήκα την ευκαιρία κλείνοντας να θυμηθούμε τα λόγια που είχε πει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Ιμπραήμ.
Για επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο:
https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι Telegram:
https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook:
https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Lbry.tv:
https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon:
https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe:
https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify:
https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δεν χωρούν από κάτω και είναι εδώ:
https://angelokarageorgos.gr/to-yperkratiko-plaisio-tou-anamenomenou-therismou/
Η ΜΕΓΑΛΗ… ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ!
https://youtu.be/MK9Vibqz84E
Kyriakos Mitsotakis | Lessons from the Pandemic
https://youtu.be/h-M3QSu6cJ4
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ.... (Δρ Ιωαννίδης)
https://www.facebook.com/watch/?v=742815433282596
Γώγος: «Έξυπνη λύση η κυκλοφορία ανάλογα με τον αριθμό ταυτότητας» (vid)
https://www.gazzetta.gr/plus/koinwnia/article/1558396/gogos-exypni-lysi-i-kykloforia-analoga-me-ton-arithmo-taytotitas-vid
IN PRAGUE, RESTAURANTS GATHER IN A PARTY TO TURN ANTI-VID19 MEASURES
https://www.byoblu.com/2021/01/27/a-praga-i-ristoratori-si-riuniscono-in-un-partito-per-aggirare-le-misure-anticovid19/
Brooklyn synagogue pulls off massive wedding — and it’s apparently legal
https://nypost.com/2021/01/19/bk-synagogue-pulls-off-wedding-and-its-apparently-legal/
Helsinki Committee to declare Pfizer performing unauthorized human experiment in Israel
https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/295134
How Israel secured more vaccines than it can use
https://www.ft.com/content/3aae4345-46cc-4636-a3f9-a93a6762f87f
ISRAEL: Anti lockdown protesters opened yeshiva religious schools, police violence
https://www.facebook.com/mike.harris.100483/videos/10226082300632697
Moderna’s vaccine is less potent against one coronavirus variant but still protective, company says
https://www.statnews.com/2021/01/25/moderna-vaccine-less-effective-variant/
Κορονοϊός: «Stop» στο εμβόλιο της Moderna στην Καλιφόρνια – Σοβαρές παρενέργειες σε πολίτες
https://www.newsbomb.gr/kosmos/story/1158745/koronoios-stop-sto-emvolio-tis-moderna-stin-kalifornia-sovares-parenergeies-se-polites
Don't talk on the subway, say French doctors, to limit COVID-19 spread
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-metro/dont-talk-on-the-subway-say-french-doctors-to-limit-covid-19-spread-idUSKBN29S0G6
Παγκόσμια ανησυχία για την έκρηξη κρουσμάτων στις χώρες – πρωταθλήτριες του εμβολιασμού
https://www.newsbreak.gr/kosmos/163077/pagkosmia-anisychia-gia-tin-ekrixi-kroysmaton-stis-chores-protathlitries/
Το εμβόλιο Pfizer αυξάνει τον κίνδυνο μεταδοτικότητας και θανάτου από Covid19; Αύξηση 400% ημερήσιων κρουσμάτων στο Ισραήλ μετά …
https://www.triklopodia.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF-pfizer-%CE%B1%CF%85%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4/?fbclid=IwAR23DF7Yr3b-3g5relsQayJ9_JPkQjBW7ougW1gygMeEceZzSpSRIpTIJFE
How the Coronavirus Turns the Body Against Itself
https://www.nytimes.com/2021/01/28/health/coronavirus-antibodies-immunity.html?s=09#click=https://t.co/H4tjUaj5QL
Klaus Schwab: "As long as not everybody is vaccinated, nobody will be safe."
https://twitter.com/disclosetv/status/1355211013965152256
Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations
https://pace.coe.int/en/files/29004/html
CEPI:A global coalition for a global problem
https://cepi.net/about/whoweare/
"Έρχονται κι άλλες πανδημίες"
https://www.zougla.gr/kosmos/article/erxonte-ki-ales-pandimies
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