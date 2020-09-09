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COVIDENCES 2020
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14 views • September 09, 2020
8 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=i7di9Z9FIC8
Radio-Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
Voici un documentaire exposant les effets secondaires et dommages collatéraux des mesures sanitaires, dont le confinement, sur l'ensemble de la société. Pour contribuer au financement du projet: https://www.facebook.com/donate/621212692127428/621464452102252/
Dans cette production d'Appel à la Liberté (action citoyenne pacifique) ACCESSIBLE À TOU(TE)S GRATUITEMENT, 11 femmes courageuses nous offrent leurs confidences et perceptions sur ce qu'elles ont vécues, ainsi que les situations qu'elles ont observées durant le confinement relié aux mesures d'urgence sanitaire.
Une production d'Appel à la Liberté (action citoyenne pacifique), réalisée par Val Média.
Bon visionnement.
Radio-Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
Voici un documentaire exposant les effets secondaires et dommages collatéraux des mesures sanitaires, dont le confinement, sur l'ensemble de la société. Pour contribuer au financement du projet: https://www.facebook.com/donate/621212692127428/621464452102252/
Dans cette production d'Appel à la Liberté (action citoyenne pacifique) ACCESSIBLE À TOU(TE)S GRATUITEMENT, 11 femmes courageuses nous offrent leurs confidences et perceptions sur ce qu'elles ont vécues, ainsi que les situations qu'elles ont observées durant le confinement relié aux mesures d'urgence sanitaire.
Une production d'Appel à la Liberté (action citoyenne pacifique), réalisée par Val Média.
Bon visionnement.
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