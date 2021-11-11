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Σε όλο τον κόσμο, οι αθλητές καταρρέουν στο έδαφος λόγω «ξαφνικής αρρώστιας», σαν μύγες.
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343 views • November 11, 2021
Λεξικό για όσους ακόμα δεν καταλαβαίνουν
Καμία σχέση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Καμία συσχέτιση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Απροσδόκητος θάνατος = Θάνατος από εμβόλιο
Ξαφνικό έμφραγμα = Θάνατος από εμβόλιο
Συγγενής μυοκαρδίτιδα (σε παιδιά και πολύ μικρά) = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Νεκρός στον ύπνο = Νεκρός από εμβόλιο
Όλες οι άλλες περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με προπαγάνδα = COVID 19
Πολλοί αθλητές πέθαναν μετά τον εμβολιασμό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ!
Ο 33χρονος επαγγελματίας χορευτής Santo Giuliano υποφέρει από καρδιακή προσβολή μετά το εμβόλιο
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Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Tirrell Williams
Πέθανε ο 21χρονος ποδοσφαιριστής Okafor Kelechi
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Πεθαίνει ο 15χρονος Stephen Sylvester
Πέθανε ο 18χρονος ποδοσφαιριστής Emmanual Antwi
Πέθανε ο 13χρονος ποδοσφαιριστής Cajetan Chinoyelum Nsofor
Πέθανε η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Moira Claire Arney
Πέθανε ο Andrew Roseman, παίκτης του μπέιζμπολ γυμνασίου
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Nickolas Lawrinas
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Miquel Lugo
Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Devon DuHart
Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Ivan Hicks
Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Joe Bradshaw
Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Drake Geiger
Πέθανε ο 15χρονος ποδοσφαιριστής Joshua Ivory
Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Quandarius Wilburn
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Dimitri McKee
Πέθανε ο 29χρονος παίκτης του ράγκμπι Dave Hyde
Πέθανε ο 27χρονος παίκτης του μπέιζμπολ Yusuke Kinoshita
Η 24χρονη ολυμπιονίκης Olivia Podmore πέθανε κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας και ο αθλητής σπρίντερ Cameron Burell.
Πέθανε ο 23χρονος Κινέζος Ολυμπιονίκης Gilbert Kwemoi
Πέθανε ο Franck Berrier, 37, πρώην Γάλλος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής
Καρδιακή ανακοπή υπέστη ο 25χρονος Βέλγος ποδοσφαιριστής Jente Van Genechten
Πέθανε η 30χρονη εθνική πρωταθλήτρια μαραθωνίου της Βενεζουέλας Alexaida Guedez
Ο 29χρονος José dos Reis καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να αναβιώσει
Ο Diego Ferchaud, 16 ετών, πάσχει από καρδιακή ανακοπή
Ο παίκτης της Αυστριακής ASV Baden καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να αναβιώσει
Καρδιακή ανακοπή για 16χρονο παίκτη από το Μπέργκαμο
Πέθανε ο 27χρονος Βέλγος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής Jens De Smet
13χρονος ποδοσφαιριστής που έπαθε έμφραγμα στον αγωνιστικό χώρο
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Dylan Rich
Ο παίκτης του Birati Club Münster υπέστη ανακοπή καρδιάς
Ο Abou Ali, 22 ετών, καταρρέει από καρδιακή ανακοπή
Πέθανε ο Sebastiaan Bos, 19χρονος παίκτης χόκεϊ επί πάγου.
Ο Parys Haralson, 37, πρώην επαγγελματίας του NFL, πέθανε
Πέθανε ο 25χρονος Καναδός ποδοσφαιριστής κολεγίου Francis Perron
Ο 19χρονος παίκτης της FC Nantes υπέστη ανακοπή καρδιάς
Πέθανε ο Γερμανός προπονητής βόλεϊ Traktor Divitz
Ο επιθετικός της Shrewsbury, 29 ετών, Ryan Bowman, υποβλήθηκε σε θεραπεία με απινιδωτή κατά τη διάρκεια του αγώνα
Πέθανε ο 25χρονος τερματοφύλακας Lukas Bommer
Διπλό καρδιακό επεισόδιο παθαίνει ο 18χρονος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Fellipe de Jesus Moreira
Ιταλία, πέθανε ο 27χρονος πρωταθλητής ποδηλασίας Gianni
Η Αγγλίδα Lineman Helen Byrne, τα καρδιακά προβλήματα αφαιρέθηκαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής της JSG High Hagen
Ο αρχηγός της γερμανικής ομάδας Dietmar Gladow είναι νεκρός
Γερμανία, πεθαίνει ο 15χρονος τερματοφύλακας Bruno Stein
ΗΠΑ, η 14χρονη ποδοσφαιριστής Ava Azzopardi πέφτει σε κώμα
ΗΠΑ, ο Jayson Kidd, 12 ετών, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια προπόνησης μπάσκετ και πέθανε
Καμία σχέση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Καμία συσχέτιση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Απροσδόκητος θάνατος = Θάνατος από εμβόλιο
Ξαφνικό έμφραγμα = Θάνατος από εμβόλιο
Συγγενής μυοκαρδίτιδα (σε παιδιά και πολύ μικρά) = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο
Νεκρός στον ύπνο = Νεκρός από εμβόλιο
Όλες οι άλλες περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με προπαγάνδα = COVID 19
Πολλοί αθλητές πέθαναν μετά τον εμβολιασμό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ!
Ο 33χρονος επαγγελματίας χορευτής Santo Giuliano υποφέρει από καρδιακή προσβολή μετά το εμβόλιο
Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Jalen Leavey
Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Tirrell Williams
Πέθανε ο 21χρονος ποδοσφαιριστής Okafor Kelechi
Πέθανε ο 29χρονος ποδοσφαιριστής Lee Moses
Πεθαίνει ο 15χρονος Stephen Sylvester
Πέθανε ο 18χρονος ποδοσφαιριστής Emmanual Antwi
Πέθανε ο 13χρονος ποδοσφαιριστής Cajetan Chinoyelum Nsofor
Πέθανε η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Moira Claire Arney
Πέθανε ο Andrew Roseman, παίκτης του μπέιζμπολ γυμνασίου
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Nickolas Lawrinas
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Miquel Lugo
Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Devon DuHart
Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Ivan Hicks
Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Joe Bradshaw
Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Drake Geiger
Πέθανε ο 15χρονος ποδοσφαιριστής Joshua Ivory
Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Quandarius Wilburn
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Dimitri McKee
Πέθανε ο 29χρονος παίκτης του ράγκμπι Dave Hyde
Πέθανε ο 27χρονος παίκτης του μπέιζμπολ Yusuke Kinoshita
Η 24χρονη ολυμπιονίκης Olivia Podmore πέθανε κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας και ο αθλητής σπρίντερ Cameron Burell.
Πέθανε ο 23χρονος Κινέζος Ολυμπιονίκης Gilbert Kwemoi
Πέθανε ο Franck Berrier, 37, πρώην Γάλλος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής
Καρδιακή ανακοπή υπέστη ο 25χρονος Βέλγος ποδοσφαιριστής Jente Van Genechten
Πέθανε η 30χρονη εθνική πρωταθλήτρια μαραθωνίου της Βενεζουέλας Alexaida Guedez
Ο 29χρονος José dos Reis καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να αναβιώσει
Ο Diego Ferchaud, 16 ετών, πάσχει από καρδιακή ανακοπή
Ο παίκτης της Αυστριακής ASV Baden καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να αναβιώσει
Καρδιακή ανακοπή για 16χρονο παίκτη από το Μπέργκαμο
Πέθανε ο 27χρονος Βέλγος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής Jens De Smet
13χρονος ποδοσφαιριστής που έπαθε έμφραγμα στον αγωνιστικό χώρο
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Dylan Rich
Ο παίκτης του Birati Club Münster υπέστη ανακοπή καρδιάς
Ο Abou Ali, 22 ετών, καταρρέει από καρδιακή ανακοπή
Πέθανε ο Sebastiaan Bos, 19χρονος παίκτης χόκεϊ επί πάγου.
Ο Parys Haralson, 37, πρώην επαγγελματίας του NFL, πέθανε
Πέθανε ο 25χρονος Καναδός ποδοσφαιριστής κολεγίου Francis Perron
Ο 19χρονος παίκτης της FC Nantes υπέστη ανακοπή καρδιάς
Πέθανε ο Γερμανός προπονητής βόλεϊ Traktor Divitz
Ο επιθετικός της Shrewsbury, 29 ετών, Ryan Bowman, υποβλήθηκε σε θεραπεία με απινιδωτή κατά τη διάρκεια του αγώνα
Πέθανε ο 25χρονος τερματοφύλακας Lukas Bommer
Διπλό καρδιακό επεισόδιο παθαίνει ο 18χρονος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Fellipe de Jesus Moreira
Ιταλία, πέθανε ο 27χρονος πρωταθλητής ποδηλασίας Gianni
Η Αγγλίδα Lineman Helen Byrne, τα καρδιακά προβλήματα αφαιρέθηκαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο
Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής της JSG High Hagen
Ο αρχηγός της γερμανικής ομάδας Dietmar Gladow είναι νεκρός
Γερμανία, πεθαίνει ο 15χρονος τερματοφύλακας Bruno Stein
ΗΠΑ, η 14χρονη ποδοσφαιριστής Ava Azzopardi πέφτει σε κώμα
ΗΠΑ, ο Jayson Kidd, 12 ετών, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια προπόνησης μπάσκετ και πέθανε
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