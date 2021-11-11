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Σε όλο τον κόσμο, οι αθλητές καταρρέουν στο έδαφος λόγω «ξαφνικής αρρώστιας», σαν μύγες.
Δίκτυο Ελληνισμού
Δίκτυο Ελληνισμού
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343 views • November 11, 2021
Λεξικό για όσους ακόμα δεν καταλαβαίνουν

Καμία σχέση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο

Καμία συσχέτιση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο

Απροσδόκητος θάνατος = Θάνατος από εμβόλιο

Ξαφνικό έμφραγμα = Θάνατος από εμβόλιο

Συγγενής μυοκαρδίτιδα (σε παιδιά και πολύ μικρά) = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο

Νεκρός στον ύπνο = Νεκρός από εμβόλιο

Όλες οι άλλες περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με προπαγάνδα = COVID 19

Πολλοί αθλητές πέθαναν μετά τον εμβολιασμό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ!

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