Σε όλο τον κόσμο, οι αθλητές καταρρέουν στο έδαφος λόγω «ξαφνικής αρρώστιας», σαν μύγες.

Λεξικό για όσους ακόμα δεν καταλαβαίνουν



Καμία σχέση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο



Καμία συσχέτιση = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο



Απροσδόκητος θάνατος = Θάνατος από εμβόλιο



Ξαφνικό έμφραγμα = Θάνατος από εμβόλιο



Συγγενής μυοκαρδίτιδα (σε παιδιά και πολύ μικρά) = Παρενέργεια ή θάνατος από εμβόλιο



Νεκρός στον ύπνο = Νεκρός από εμβόλιο



Όλες οι άλλες περιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν με προπαγάνδα = COVID 19



Πολλοί αθλητές πέθαναν μετά τον εμβολιασμό, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ!



Ο 33χρονος επαγγελματίας χορευτής Santo Giuliano υποφέρει από καρδιακή προσβολή μετά το εμβόλιο



Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Jalen Leavey



Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Tirrell Williams



Πέθανε ο 21χρονος ποδοσφαιριστής Okafor Kelechi



Πέθανε ο 29χρονος ποδοσφαιριστής Lee Moses



Πεθαίνει ο 15χρονος Stephen Sylvester



Πέθανε ο 18χρονος ποδοσφαιριστής Emmanual Antwi



Πέθανε ο 13χρονος ποδοσφαιριστής Cajetan Chinoyelum Nsofor



Πέθανε η 15χρονη ποδοσφαιρίστρια Moira Claire Arney



Πέθανε ο Andrew Roseman, παίκτης του μπέιζμπολ γυμνασίου



Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Nickolas Lawrinas



Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Miquel Lugo



Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Devon DuHart



Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Ivan Hicks



Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Joe Bradshaw



Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής Drake Geiger



Πέθανε ο 15χρονος ποδοσφαιριστής Joshua Ivory



Πέθανε ο 19χρονος ποδοσφαιριστής Quandarius Wilburn



Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Dimitri McKee



Πέθανε ο 29χρονος παίκτης του ράγκμπι Dave Hyde



Πέθανε ο 27χρονος παίκτης του μπέιζμπολ Yusuke Kinoshita



Η 24χρονη ολυμπιονίκης Olivia Podmore πέθανε κατά τη διάρκεια της

εβδομάδας και ο αθλητής σπρίντερ Cameron Burell.



Πέθανε ο 23χρονος Κινέζος Ολυμπιονίκης Gilbert Kwemoi



Πέθανε ο Franck Berrier, 37, πρώην Γάλλος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής



Καρδιακή ανακοπή υπέστη ο 25χρονος Βέλγος ποδοσφαιριστής Jente Van Genechten



Πέθανε η 30χρονη εθνική πρωταθλήτρια μαραθωνίου της Βενεζουέλας Alexaida Guedez



Ο 29χρονος José dos Reis καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να αναβιώσει



Ο Diego Ferchaud, 16 ετών, πάσχει από καρδιακή ανακοπή



Ο παίκτης της Αυστριακής ASV Baden καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να αναβιώσει



Καρδιακή ανακοπή για 16χρονο παίκτη από το Μπέργκαμο



Πέθανε ο 27χρονος Βέλγος ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής Jens De Smet



13χρονος ποδοσφαιριστής που έπαθε έμφραγμα στον αγωνιστικό χώρο



Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής Dylan Rich



Ο παίκτης του Birati Club Münster υπέστη ανακοπή καρδιάς



Ο Abou Ali, 22 ετών, καταρρέει από καρδιακή ανακοπή



Πέθανε ο Sebastiaan Bos, 19χρονος παίκτης χόκεϊ επί πάγου.



Ο Parys Haralson, 37, πρώην επαγγελματίας του NFL, πέθανε



Πέθανε ο 25χρονος Καναδός ποδοσφαιριστής κολεγίου Francis Perron



Ο 19χρονος παίκτης της FC Nantes υπέστη ανακοπή καρδιάς



Πέθανε ο Γερμανός προπονητής βόλεϊ Traktor Divitz



Ο επιθετικός της Shrewsbury, 29 ετών, Ryan Bowman, υποβλήθηκε σε θεραπεία με απινιδωτή κατά τη διάρκεια του αγώνα



Πέθανε ο 25χρονος τερματοφύλακας Lukas Bommer



Διπλό καρδιακό επεισόδιο παθαίνει ο 18χρονος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής Fellipe de Jesus Moreira



Ιταλία, πέθανε ο 27χρονος πρωταθλητής ποδηλασίας Gianni



Η Αγγλίδα Lineman Helen Byrne, τα καρδιακά προβλήματα αφαιρέθηκαν από το Παγκόσμιο Κύπελλο



Πέθανε ο 17χρονος ποδοσφαιριστής της JSG High Hagen



Ο αρχηγός της γερμανικής ομάδας Dietmar Gladow είναι νεκρός



Γερμανία, πεθαίνει ο 15χρονος τερματοφύλακας Bruno Stein



ΗΠΑ, η 14χρονη ποδοσφαιριστής Ava Azzopardi πέφτει σε κώμα



ΗΠΑ, ο Jayson Kidd, 12 ετών, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια προπόνησης μπάσκετ και πέθανε