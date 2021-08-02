Rockefeller y el Imperio de las Farmacéuticas: Entrevista a Eustace Mullins.

Subtitulado al español por @FLC (Frotando la Costumbre)Archivo de entrevista a Eustace Mullins, 2005.Racconto del perverso proceder del Imperio Rockefeller y de cómo se apoderó del sistema de salud norteamericano (y luego el mundo) a través de las fundaciones exentas de impuestos, convirtiendo su "filantropía" en rédito económico y plataforma de control de la población para sus prácticas eugenésicas de larga data. Hoy los Rockefeller, que prácticamente inventaron la biología molecular y han sido accionistas en laboratorios criminales como Pfizer, por citar una de las tantas farmacéuticas, son partícipes silenciosos de la plandemia que ellos mismos profetizaron en el año 2010 con escritos como Escenarios para el Futuro de la Tecnología y el Desarrollo Internacional.