Mikael Nordfors - ÄR Sverige en demokrati som man vill bo i – eller har det redan blivit diktatur?!

Jag har ett budskap till polisen.



Vi är här, för att Sverige är det friaste landet i Europa just nu och vi är stolta över detta. Och ni kan välja om vi ska vara stolta över Sverige och sprida PR för vårt land över hela världen härifrån – eller om ni ska komma och arrestera oss, och så kommer Robert F Kennedy JR m fl berätta om det här och då kommer inte Sverige vara så populärt där ute. Det är ert val!



Det är ni som väljer, ni poliser här!

ÄR Sverige en demokrati som man vill bo i – eller har det redan blivit diktatur?!