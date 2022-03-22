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Transhumanisme | De chair et de métal (documentaire 2016)
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96 views • March 22, 2022
« Qu'est-ce que le transhumanisme ? Depuis la nuit des temps l'Homme a toujours cherché à s'améliorer, à devenir supérieur à sa nature et cela a commencé avec la maitrise du feu. Depuis, profitant des progrès scientifiques et technologiques, les hommes ont commencé à modifier leur corps, à " l'augmenter " par des prothèses, des processeurs ou autres capteurs. C'est cette vision dont l'aboutissement serait une fusion totale de l'homme et de la machine qui définit le transhumanisme. Le transhumanisme a toujours inspiré la science-fiction qu'il s'agisse de littérature, de cinéma ou de jeu vidéo. De Frankenstein à Robocop en passant par la série de jeux vidéo Deus Ex dont le nouveau volet "Mankind Divided" est particulièrement consacré à ce thème, le documentaire De Chair et de Métal cherche à savoir si le transhumanisme tel que représenté par ces oeuvres de science-fiction est une vision réaliste de ce que nous promettent les évolutions médicales, scientifiques et technologiques. À travers de nombreux témoignages d'experts rencontrés en France, au Canada, aux États-Unis ou en Angleterre ce documentaire nous présente tel ce que nous serons, peut-être, bientôt. »
Réalisation : Gemma Halsey, 2016.
Du message jusqu’à la réalisatrice (voir son compte Instagram : https://www.instagram.com/gemmahalsey/ )
De chair et de métal est un pur produit de propagande mondialiste qui traduit presque idéalement la conception technocratique de l’être humain. Il expose en vrai les chaînes que l’humanité portera demain, mais que cette dernière ne voit pas encore. Pour son plus grand malheur. Le : « Vous ne posséderez rien, et vous serez heureux » de Klaus Schwab, via le FEM, n’étaient pas des paroles en l’air. Ces fous n’arrêtent pas d’exposer leurs projets.
À un tel niveau d’endormissement, je ne sais pas si l’humanité sera capable de se réveiller.
Source vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=iN7ZYXJ_Dus
================================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Réalisation : Gemma Halsey, 2016.
Du message jusqu’à la réalisatrice (voir son compte Instagram : https://www.instagram.com/gemmahalsey/ )
De chair et de métal est un pur produit de propagande mondialiste qui traduit presque idéalement la conception technocratique de l’être humain. Il expose en vrai les chaînes que l’humanité portera demain, mais que cette dernière ne voit pas encore. Pour son plus grand malheur. Le : « Vous ne posséderez rien, et vous serez heureux » de Klaus Schwab, via le FEM, n’étaient pas des paroles en l’air. Ces fous n’arrêtent pas d’exposer leurs projets.
À un tel niveau d’endormissement, je ne sais pas si l’humanité sera capable de se réveiller.
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