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AUSTRALIA; IF THEY COME TO ATTACK YOU WITH A GENOCIDE SHOT - YOU ARE GOING TO NEED TO KILL YOUR ATTACKERS; THEN TAKE DOWN YOUR GOVERNMENT; PRIME MINISTER, MP s AND PARLIAMENT - NO PRISONERS
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518 views • July 10, 2021
PATRIOTS, IT IS UP TO YOU TO HALT WARPSPEED IN YOUR COUNTY; YOUR STATE; AND YOUR COUNTRY
ARREST TRUMP AND REFER THIS BIOWEAPON TERRORIST WHO IS PARTNERS WITH BILL GATES AND JEFFERY EPSTEIN; AND WHO IS COMPROMISED
EVEN THROUGH TRUMP KNEW HCQ WORKED AND TOOK HCQ HIMSELF; THIS COWARD BIOWEAPON TERRORIST WHO SIGNED WARPSPEED EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019 JUST ONE MONTH BEFORE THE U S ARMY/ NIH / NIAID / FAUCI / PENTAGON - CIA ATTACK ON THE 120 COUNTRIES SOLDIERS WHO ATTENDED THE PENTAGON STAGED 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN CHINA.
TRUMP ALLOWED THE FAKE EMERGENCY WHICH STILL STANDS TODAY. TRUMP MANUFACTURED VENTILATORS THAT KILLED THOUSANDS AND THEN TRUMP IS AN INVESTOR IN THE GENOCIDE VACCINE; BUSINESS PARTNER OF JEFFERY EPSTEIN AND BILL GATES.
ARREST TRUMP IMMEDIATELY AND SEND HIM TO THE HAGUE FOR TRIAL WITH ISRAEL s BIBI WHO IS COMMITTING GENOCIDE ALSO.
TRUMP IS A VERSION OF HITLER AND IS RESPONSIBLE FOR THE GENOCIDE OF AMERICANS AND CITIZENS OF THE WORLD.
NOW HOLD TRUMP ACCOUNTABLE ALONG WITH EVERY OTHER BIOWEAPON TERRORIST FAUCI BIRX, PENCE, JOINT CHIEFS OF STAFF ( DATING BACK TO 2012 ) REDFIELD, HAHN AND A HOST OF OTHER BIOWEAPON TERRORIST CRIMINALS. THAT IS TRUMP GENOCIDE BIOWEAPON TERRORIST No 45 - A MODERN DAY IDI AMENE; A HITLER; A MUSSOLINI; A STALIN ................. THAT IS TRUMP STOP THE GENOCIDE GET NUREMBERG 2 UNDER WAY SET UP THE FIRING SQUADS AND GALLOWS.
TRUMP I TOLD YOU YOU WERE ON ELM STREET YOU ARE NOT A VICTIM LIKE KENNEDY; YOU ARE A BIOWEAPON TERRORIST LIKE HITLER AND YOU WILL BE HELD ACCOUNTABLE AT NUREMBERG FOR YOUR CRIMES.
RALPH BARIC, OBAMA, BIDEN AND FAUCI ARREST ON SIGHT REFER TO INTL CRIMINAL COURT FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND FOR NUREMBERG 2
OBAMA ; BIDEN SOLD CHINA COVID-1 ; COVID 2 SARS TO CIRCUMVENT CONGRESS MANDATE THAT ALL GAIN OF FUNCTION STUDIES BE HALTED - THEY AND FAUCI s NIH NIAID AND THE PENTAGON PLANNED THE ATTACK ON THE UNITED STATES IN 2015. THEY KNEW THE VACCINE TRIALS AT UNIVERSITY OF TEXAS FAILED AND ALL THE ANIMALS DIED - SO THEY HAD THEIR FORMULA IN 2012 TO ATTACK U S CITIZENS AND WORLD CITIZENS.
ARREST GEN PERNA ON SIGHT
ARREST CDC WALENSKY ON SIGHT
ARREST ALL WARPSPEED PERSONNEL ON SIGHT
ARREST ALL DOCTORS AND NURSES AND EVERY DOCTOR WHO GIVE GENOCIDE SHOTS IN EVERY STATE.
A L L V A C C I N E S ARE POISON AND A GENOCIDE DEPOPULATION SHOT.
IT IS GOING TO TAKE THE 3 % TO STOP THIS ATTACK
ARREST EVERY EXECUTIVE PAST AND PRESENT IN FDA AND CDC
ARREST EVERY VACCINE COMPANY EXECUTIVE
IN EVERY COUNTRY OF THE WORLD - YOU WILL NEED TO ARREST YOUR OWN COUNTRY s HEALTH OFFICIALS AND GOVERNMENT OFFICIALS.
NUREMBERG 2.O OR COURT MARTIAL AND EXECUTE THOSE WHO HAVE VIOLATED THE NUREMBERG CODE
BILL GATES, ANTHONY FAUCI, REDFIELD, BIRX, AUTOMATIC DEATH PENALTY
THE FBI AND DOJ WILL HAVE NOTHING TO DO WITH CRIMES AGAINST HUMANITY OR VIOLATIONS OF THE NUREMBERG CODE.
COUNTRIES WHO HAVE HAD FAMILY MEMBERS DIE FROM BILL GATES AND ANTHONY FAUCI s NAZI EXPERIMENTATION DIRECTED BY DARPA, HHS, NIH, NIAID, FDA JCS, AND CDC.
COUNTRIES AFFECTED BY THE GENOCIDE SHOT SHOULD BE DIRECTING MILITARY ACTION AGAINST THE 1,500 BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES - THEY SHOULD BE MILITARY TARGETS AND LEVELED; FAUCI IS AN ENEMY COMBATANT AND SHOULD BE ARRESTED ON SIGHT WITH EXTREME PREJUDICE JUST AS SHOULD BE BILL GATES, BIRX, REDFIELD AND HAHN.
U.S. ARMY Ft DETRICK, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA - CHAPEL HILL, HARVARD UNIVERSITY AND IT IS WELL PUBLISHED WHERE THE BIOWEAPON FACILITIES OF DARPA, AND AMRAIID - THESE ARE BIOWEAPON TERRORIST ORGANIZATIONS THAT ATTACKED U S CITIZENS. THOSE EXECUTIVES ARE ENGAGED IN GENOCIDE AND VIOLATING THE NUREMBERG CODE;
IMMEDIATELY ARREST THE CHINESE LEADERSHIP OF CHINA AND THE MILITARY LEADERSHIP OF CHINA ON SIGHT PATRIOTS WORLD-WIDE.
WORLD-WIDE ARREST EVERY EXECUTIVE OF THE W.H.O. AND UNITED NATIONS AND HOLD FOR TRIAL - NUREMBERG 2.0
THESE ARRESTS ARE THE RESPONSIBILITY OF PATRIOTS, NOT LAW ENFORCEMENT. LAW ENFORCEMENT ARE COMPLICIT IN THE GENOCIDE
THIS ATTACKED WAS PLANNED BY THE PENTAGON IN 2014 WHEN IN 2015
REGARDLESS, PEOPLE WILL NOT TAKE THIS EXPERIMENTAL SHOT
THOSE THAT TRESPASS TO TRY TO FORCE THE SHOT WILL BE VIEWED AS A LETHAL THREAT. CARRYING A GENOCIDE NEEDLE WILL BE VIEWED AS CARRYING A LETHAL WEAPON AND LETHAL FORCE WILL BE USED TO REPEL THE THREAT AND KILL THE ATTACKERS. EXPECT THIS ACROSS THE UNITED STATES.
OTHER COUNTRIES; CITIZENS IN YOUR COUNTRY WILL VIEW YOU AS A THREAT TO THEIR FAMILIES AND THEY WILL KILL YOU WHERE YOU STAND. PATRIOTS WORLD-WIDE MUST USE FORCE TO TAKE DOWN THIS OBVIOUS GENOCIDE AND HOLD THE CRIMINAL GOVERNMENT LEADERSHIP ACCOUNTABLE FOR THE GENOCIDE. ACCOUNTABLE MEANS THE DEATH PENALTY. EVERY PRIME MINISTER, EVERY MP, EVERY PARLIAMENT MEMBER AND EVERY HEALTH OFFICIAL THAT TOOK DIRECTION FOR BILL GATES W H O
ARREST TRUMP AND REFER THIS BIOWEAPON TERRORIST WHO IS PARTNERS WITH BILL GATES AND JEFFERY EPSTEIN; AND WHO IS COMPROMISED
EVEN THROUGH TRUMP KNEW HCQ WORKED AND TOOK HCQ HIMSELF; THIS COWARD BIOWEAPON TERRORIST WHO SIGNED WARPSPEED EXECUTIVE ORDER 13887 ON SEPTEMBER 19, 2019 JUST ONE MONTH BEFORE THE U S ARMY/ NIH / NIAID / FAUCI / PENTAGON - CIA ATTACK ON THE 120 COUNTRIES SOLDIERS WHO ATTENDED THE PENTAGON STAGED 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN CHINA.
TRUMP ALLOWED THE FAKE EMERGENCY WHICH STILL STANDS TODAY. TRUMP MANUFACTURED VENTILATORS THAT KILLED THOUSANDS AND THEN TRUMP IS AN INVESTOR IN THE GENOCIDE VACCINE; BUSINESS PARTNER OF JEFFERY EPSTEIN AND BILL GATES.
ARREST TRUMP IMMEDIATELY AND SEND HIM TO THE HAGUE FOR TRIAL WITH ISRAEL s BIBI WHO IS COMMITTING GENOCIDE ALSO.
TRUMP IS A VERSION OF HITLER AND IS RESPONSIBLE FOR THE GENOCIDE OF AMERICANS AND CITIZENS OF THE WORLD.
NOW HOLD TRUMP ACCOUNTABLE ALONG WITH EVERY OTHER BIOWEAPON TERRORIST FAUCI BIRX, PENCE, JOINT CHIEFS OF STAFF ( DATING BACK TO 2012 ) REDFIELD, HAHN AND A HOST OF OTHER BIOWEAPON TERRORIST CRIMINALS. THAT IS TRUMP GENOCIDE BIOWEAPON TERRORIST No 45 - A MODERN DAY IDI AMENE; A HITLER; A MUSSOLINI; A STALIN ................. THAT IS TRUMP STOP THE GENOCIDE GET NUREMBERG 2 UNDER WAY SET UP THE FIRING SQUADS AND GALLOWS.
TRUMP I TOLD YOU YOU WERE ON ELM STREET YOU ARE NOT A VICTIM LIKE KENNEDY; YOU ARE A BIOWEAPON TERRORIST LIKE HITLER AND YOU WILL BE HELD ACCOUNTABLE AT NUREMBERG FOR YOUR CRIMES.
RALPH BARIC, OBAMA, BIDEN AND FAUCI ARREST ON SIGHT REFER TO INTL CRIMINAL COURT FOR VIOLATING THE NUREMBERG CODE AND FOR NUREMBERG 2
OBAMA ; BIDEN SOLD CHINA COVID-1 ; COVID 2 SARS TO CIRCUMVENT CONGRESS MANDATE THAT ALL GAIN OF FUNCTION STUDIES BE HALTED - THEY AND FAUCI s NIH NIAID AND THE PENTAGON PLANNED THE ATTACK ON THE UNITED STATES IN 2015. THEY KNEW THE VACCINE TRIALS AT UNIVERSITY OF TEXAS FAILED AND ALL THE ANIMALS DIED - SO THEY HAD THEIR FORMULA IN 2012 TO ATTACK U S CITIZENS AND WORLD CITIZENS.
ARREST GEN PERNA ON SIGHT
ARREST CDC WALENSKY ON SIGHT
ARREST ALL WARPSPEED PERSONNEL ON SIGHT
ARREST ALL DOCTORS AND NURSES AND EVERY DOCTOR WHO GIVE GENOCIDE SHOTS IN EVERY STATE.
A L L V A C C I N E S ARE POISON AND A GENOCIDE DEPOPULATION SHOT.
IT IS GOING TO TAKE THE 3 % TO STOP THIS ATTACK
ARREST EVERY EXECUTIVE PAST AND PRESENT IN FDA AND CDC
ARREST EVERY VACCINE COMPANY EXECUTIVE
IN EVERY COUNTRY OF THE WORLD - YOU WILL NEED TO ARREST YOUR OWN COUNTRY s HEALTH OFFICIALS AND GOVERNMENT OFFICIALS.
NUREMBERG 2.O OR COURT MARTIAL AND EXECUTE THOSE WHO HAVE VIOLATED THE NUREMBERG CODE
BILL GATES, ANTHONY FAUCI, REDFIELD, BIRX, AUTOMATIC DEATH PENALTY
THE FBI AND DOJ WILL HAVE NOTHING TO DO WITH CRIMES AGAINST HUMANITY OR VIOLATIONS OF THE NUREMBERG CODE.
COUNTRIES WHO HAVE HAD FAMILY MEMBERS DIE FROM BILL GATES AND ANTHONY FAUCI s NAZI EXPERIMENTATION DIRECTED BY DARPA, HHS, NIH, NIAID, FDA JCS, AND CDC.
COUNTRIES AFFECTED BY THE GENOCIDE SHOT SHOULD BE DIRECTING MILITARY ACTION AGAINST THE 1,500 BIOWEAPONS LABS IN THE UNITED STATES - THEY SHOULD BE MILITARY TARGETS AND LEVELED; FAUCI IS AN ENEMY COMBATANT AND SHOULD BE ARRESTED ON SIGHT WITH EXTREME PREJUDICE JUST AS SHOULD BE BILL GATES, BIRX, REDFIELD AND HAHN.
U.S. ARMY Ft DETRICK, UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA - CHAPEL HILL, HARVARD UNIVERSITY AND IT IS WELL PUBLISHED WHERE THE BIOWEAPON FACILITIES OF DARPA, AND AMRAIID - THESE ARE BIOWEAPON TERRORIST ORGANIZATIONS THAT ATTACKED U S CITIZENS. THOSE EXECUTIVES ARE ENGAGED IN GENOCIDE AND VIOLATING THE NUREMBERG CODE;
IMMEDIATELY ARREST THE CHINESE LEADERSHIP OF CHINA AND THE MILITARY LEADERSHIP OF CHINA ON SIGHT PATRIOTS WORLD-WIDE.
WORLD-WIDE ARREST EVERY EXECUTIVE OF THE W.H.O. AND UNITED NATIONS AND HOLD FOR TRIAL - NUREMBERG 2.0
THESE ARRESTS ARE THE RESPONSIBILITY OF PATRIOTS, NOT LAW ENFORCEMENT. LAW ENFORCEMENT ARE COMPLICIT IN THE GENOCIDE
THIS ATTACKED WAS PLANNED BY THE PENTAGON IN 2014 WHEN IN 2015
REGARDLESS, PEOPLE WILL NOT TAKE THIS EXPERIMENTAL SHOT
THOSE THAT TRESPASS TO TRY TO FORCE THE SHOT WILL BE VIEWED AS A LETHAL THREAT. CARRYING A GENOCIDE NEEDLE WILL BE VIEWED AS CARRYING A LETHAL WEAPON AND LETHAL FORCE WILL BE USED TO REPEL THE THREAT AND KILL THE ATTACKERS. EXPECT THIS ACROSS THE UNITED STATES.
OTHER COUNTRIES; CITIZENS IN YOUR COUNTRY WILL VIEW YOU AS A THREAT TO THEIR FAMILIES AND THEY WILL KILL YOU WHERE YOU STAND. PATRIOTS WORLD-WIDE MUST USE FORCE TO TAKE DOWN THIS OBVIOUS GENOCIDE AND HOLD THE CRIMINAL GOVERNMENT LEADERSHIP ACCOUNTABLE FOR THE GENOCIDE. ACCOUNTABLE MEANS THE DEATH PENALTY. EVERY PRIME MINISTER, EVERY MP, EVERY PARLIAMENT MEMBER AND EVERY HEALTH OFFICIAL THAT TOOK DIRECTION FOR BILL GATES W H O
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