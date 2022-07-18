BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (2010-2024 гг.) Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian
Neba Luch
Neba Luch
70 followers
Follow
0
Share
Report
1010 views • July 18, 2022

Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Мой канал в Телеграме: https://t.me/luchneba

Группа обсуждения: https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

Каналы на Ютубе: https://www.youtube.com/@luchneba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

Мой аккаунт в Бастионе: https://bastyon.com/luch_neba

Мои видео на Брайтеоне: https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

Мои видео на Mail.ru: https://my.mail.ru/bk/arli/video


ДОКУМЕНТ к этому видео:

doc https://cloud.mail.ru/public/QQhx/Hs7WtEJsx

odt https://cloud.mail.ru/public/xiH8/aKiWkwLra

pdf https://cloud.mail.ru/public/Gy1X/hrAHK4ezX


Это мой перевод оригинального видео Лиланда Джонса https://www.youtube.com/watch?v=5RaDL3_Tup8 от 5 марта 2020 г., в котором Лиланд объясняет, что на меноре (светильнике, описываемом в Исх 25:31-37) мы находим 22 элемента наподобие миндального цветка, которые соотносятся с 22 солнечными и лунными затмениями и отмечают собой 7 печатей, 7 труб и 7 чаш из книги Откровения. Вот самое важное из этого видео Лиланда.


В книге Откровения можно выделить 4 раздела, которые отражены в составных частях меноры и соотносятся с 4 периодами апокалипсиса по 3,5 года:


- 7 лампад на меноре – 7 церквей (период предупреждения от Господа 2010-2014 гг.)

- “яблоки” на меноры – 7 печатей (2014-2017 гг., снятие печатей началось в период “кровавых - лун”, во время лунной тетрады 15 апреля 2014 г.)

- цветы на меноре – 7 труб (2017-2021 гг.)

- чашечки на меноре – это 7 чаш гнева (2021-2024 гг.)


Последняя (7-я) чаша Божьего гнева отмечена 22-м элементом меноры и соотносится с полным солнечным затмением 8 апреля 2024 г. над США (которое, вместе с предыдущим полным затмением 21 августа 2017 г. образует над штатами крест). 4 последовательные полные лунные затмения — лунная тетрада - образуют центральный стебель меноры (Исх 25:33). Эта тетрада (и снятие печатей Откровения) началась весной 2014 г.


Апокалипис (явление Господа Иисуса Христа) занимает 14 лет (2010 по 2024 гг.): 7 лет изобилия и 7 лет скорби (по аналогии с 7 годами изобилия и 7 годами голода из Быт 41:29-30, Быт 45:6 и по аналогии с тем, как Иаков служил по 7 лет за каждую из своих двух жён (Быт 29:20, Быт 29:30)

Мы уже в периоде «скорби дней тех» (Мф 24:29) Дональд Трамп — антихрист, явивший себя 21 августа 2021 г. - в точную дату, которую Лиланд рассчитал заранее и публиковал её ещё в 2016 г.


См. также:


• 14 лет апокалипсиса (2010 — 2024 гг.). Сколько времени на часах апокалипсиса? Книга Есфири помогает понять книгу Откровения https://www.brighteon.com/ae578e3f-0667-4882-9e41-25ec9ac6bd6c


• 5 библейских доказательств 7-летней скорби. Последние 7 лет апокалипсиса (2017-2024 гг.)

https://www.brighteon.com/32ad641d-a4fa-4ab9-b796-d82aad1c463f


• Вакцина - начертание зверя, золотая чаша в руке Вавилонской блудницы

https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118



Другое видео Лиланда про менору и затмения апокалипсиса, которое я также планирую перевести на русский: https://www.youtube.com/watch?v=UOaaDV19NrU


Календарь Еноха, составленный Лиландом на 2022-2023 гг.:


версия от руки: https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/cec34ae6aa014a47958ec2ff1d19d987/2022%20Enoch%20Calendar.pdf


цифровая версия: https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/ccf5bd79447b453889507dd1998815d7/Enoch%20Calender%202022%20for%20Leeland.pdf


резервные копии:

https://cloud.mail.ru/public/HesA/aN3T3xGa1

https://cloud.mail.ru/public/XkSQ/Un1saZ4ze)



Видео Лиланда по календарю Еноха: https://vimeo.com/showcase/9143325


Схемы Лиланда с менорой:

https://drive.google.com/file/d/1X1IHGikTJ675UFllW-Q5bVpelXhgwo8i/view

http://daviddilling.com/wp-content/uploads/2020/03/Menorah-Blossoms-Circle-with-eclipses-e1583433964812.jpg

https://cloud.mail.ru/public/28kH/dX2HE


Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/


Keywords
revelation 12 signposlednee vremyayulia litvinovaneba luchapokalipsispechati truby apokalipsisaliland jons na russkomyulya kamyshlovachashi gnevajulia litvinovaluch nebaotkrovenie ioannaleeland jones in russianvsadniki apokalipsisavtoroe prishestvie iisusa hristaznamenie na nebe22 sentyabrya 2017september 22 2017lunnaya tetrada 2014 2015kto antihrist
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Green groups cried foul over Endangered Species Act reforms but ignored their own turbine body count

Cassie B.
Houthi Strikes on Saudi Refinery Threaten Remaining Red Sea Energy Lifeline

Houthi Strikes on Saudi Refinery Threaten Remaining Red Sea Energy Lifeline

Belle Carter
Federal Appeals Court Rules IRS-ICE Data Sharing Policy Unlawful

Federal Appeals Court Rules IRS-ICE Data Sharing Policy Unlawful

Douglas Harrington
Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Trump posts map showing Canada, Greenland as part of U.S.

Douglas Harrington
European efforts to &#8220;bury&#8221; Trump&#8217;s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

European efforts to “bury” Trump’s Ukraine peace proposal reveal deep transatlantic rift, Lavrov says

Willow Tohi
Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Big Tech Backlash Emerges as Rare Bipartisan Common Ground

Edison Reed
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy