Цветки на меноре – затмения, отмечающие события апокалипсиса (2010-2024 гг.) Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

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ДОКУМЕНТ к этому видео:
doc https://cloud.mail.ru/public/QQhx/Hs7WtEJsx
odt https://cloud.mail.ru/public/xiH8/aKiWkwLra
pdf https://cloud.mail.ru/public/Gy1X/hrAHK4ezX
Это мой перевод оригинального видео Лиланда Джонса https://www.youtube.com/watch?v=5RaDL3_Tup8 от 5 марта 2020 г., в котором Лиланд объясняет, что на меноре (светильнике, описываемом в Исх 25:31-37) мы находим 22 элемента наподобие миндального цветка, которые соотносятся с 22 солнечными и лунными затмениями и отмечают собой 7 печатей, 7 труб и 7 чаш из книги Откровения. Вот самое важное из этого видео Лиланда.
В книге Откровения можно выделить 4 раздела, которые отражены в составных частях меноры и соотносятся с 4 периодами апокалипсиса по 3,5 года:
- 7 лампад на меноре – 7 церквей (период предупреждения от Господа 2010-2014 гг.)
- “яблоки” на меноры – 7 печатей (2014-2017 гг., снятие печатей началось в период “кровавых - лун”, во время лунной тетрады 15 апреля 2014 г.)
- цветы на меноре – 7 труб (2017-2021 гг.)
- чашечки на меноре – это 7 чаш гнева (2021-2024 гг.)
Последняя (7-я) чаша Божьего гнева отмечена 22-м элементом меноры и соотносится с полным солнечным затмением 8 апреля 2024 г. над США (которое, вместе с предыдущим полным затмением 21 августа 2017 г. образует над штатами крест). 4 последовательные полные лунные затмения — лунная тетрада - образуют центральный стебель меноры (Исх 25:33). Эта тетрада (и снятие печатей Откровения) началась весной 2014 г.
Апокалипис (явление Господа Иисуса Христа) занимает 14 лет (2010 по 2024 гг.): 7 лет изобилия и 7 лет скорби (по аналогии с 7 годами изобилия и 7 годами голода из Быт 41:29-30, Быт 45:6 и по аналогии с тем, как Иаков служил по 7 лет за каждую из своих двух жён (Быт 29:20, Быт 29:30)
Мы уже в периоде «скорби дней тех» (Мф 24:29) Дональд Трамп — антихрист, явивший себя 21 августа 2021 г. - в точную дату, которую Лиланд рассчитал заранее и публиковал её ещё в 2016 г.
См. также:
• 14 лет апокалипсиса (2010 — 2024 гг.). Сколько времени на часах апокалипсиса? Книга Есфири помогает понять книгу Откровения https://www.brighteon.com/ae578e3f-0667-4882-9e41-25ec9ac6bd6c
• 5 библейских доказательств 7-летней скорби. Последние 7 лет апокалипсиса (2017-2024 гг.)
https://www.brighteon.com/32ad641d-a4fa-4ab9-b796-d82aad1c463f
• Вакцина - начертание зверя, золотая чаша в руке Вавилонской блудницы
https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118
Другое видео Лиланда про менору и затмения апокалипсиса, которое я также планирую перевести на русский: https://www.youtube.com/watch?v=UOaaDV19NrU
Календарь Еноха, составленный Лиландом на 2022-2023 гг.:
версия от руки: https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/cec34ae6aa014a47958ec2ff1d19d987/2022%20Enoch%20Calendar.pdf
цифровая версия: https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/ccf5bd79447b453889507dd1998815d7/Enoch%20Calender%202022%20for%20Leeland.pdf
резервные копии:
https://cloud.mail.ru/public/HesA/aN3T3xGa1
https://cloud.mail.ru/public/XkSQ/Un1saZ4ze)
Видео Лиланда по календарю Еноха: https://vimeo.com/showcase/9143325
Схемы Лиланда с менорой:
https://drive.google.com/file/d/1X1IHGikTJ675UFllW-Q5bVpelXhgwo8i/view
http://daviddilling.com/wp-content/uploads/2020/03/Menorah-Blossoms-Circle-with-eclipses-e1583433964812.jpg
https://cloud.mail.ru/public/28kH/dX2HE
Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/