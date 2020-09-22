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COVID19 : L’épidémie est terminée ! Alexandra Henrion-Caude
luciole
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11 views • September 22, 2020
21 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=6C1JuPim4cw
Planetes360 : https://www.youtube.com/channel/UC5a1vcRZdoI1qIRRdQoEX6g

ATTENTION MERCI DE BIEN LIRE LA DESCRIPTION !!

Version intégrale de l'entretien avec Alexandra Henrion-Caude (enregistrement le 10/09/20) (LIVE CHAT à 21H le 21/09/20)

Ancienne directrice de recherche à l’Inserm, Alexandra Henrion-Caude généticienne répond à nos questions

Pour allez plus loin dans l'entretien : https://planetes360.fr/covid19-lepidemie-est-terminee/

a https://www.youtube.com/watch?v=6C1JuPim4cw

1/ Sujet: Une 2ème vague créée de toutes pièces
Source: OMS – Graphes réalisés par www.quoidansmonassiette.fr (T. Fiolet)

https://planetes360.fr/wp-content/uploads/2020/09/Image-1.png

2/ Sujet: Epidémie dans sa 2ème phase et non sa 2ème vague

Source: https://aatim/covidtrends/?data=deaths&doublingtime=418&location=Brazil&location=France&location=Israel&location=US

https://planetes360.fr/wp-content/uploads/2020/09/Image-2.png

3/ Sujet: Disparité de la sévérité de l'épidémie dans les pays européens

Source: https://euromomo.eu/graphs-and-maps#excess-mortality

https://planetes360.fr/wp-content/uploads/2020/09/Image-3.png

4/ Sujet: Avantages et inconvénients du masque

Lien: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332448/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-fre.pdf?sequence=1&;isAllowed=y

Pages 6 (milieu hospitalier) – Page 9 (grand public)

5/ Sujet: Sur le test nasopharyngé. Pourquoi au fond du nez et pas dans la gorge comme en Espagne et ailleurs?

Source: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2017/nr/c6nr07581a/unauth#!divAbstract

https://planetes360.fr/wp-content/uploads/2020/09/Image-5.png

L'entretien de TVL : https://www.youtube.com/watch?v=c3V6DxmOy8o

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