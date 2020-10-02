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Dott. Mozzi: La truffa Germitox\Germixil. Inutilità e danno delle istituzioni e della politica di governo
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87 views • October 02, 2020
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⚠️ NORME E PRECISAZIONI:
▶️ Questo non è il canale ufficiale del dottor Mozzi, non sono in contatto con lui, non lo conosco nemmeno. Per contattarlo: https://youtu.be/mI2IGjrRbQg
▶️ Insulti, minacce, commenti sgarbati, sarcasmi offensivi, pretesti per polemiche, appelli alla "radiazione dall'ordine", a forme di censura, a misure penali, vengono rimossi e l’utente bloccato.
▶️ Ben accette le critiche ma con linguaggio misurato, composto e rispettoso.
▶️ Si prega di evitare osservazioni quali “non è scientifico”, “bufala”, "disinformazione" e simili: il rapporto alimentazione-salute si basa sull'esperienza in prima persona e non sulle astrazioni degli studi da laboratorio apprese da fonti terze e quarte. Chi vuole criticare la validità delle proposte di questo canale è pregato di farlo dopo aver provato in prima persona.
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