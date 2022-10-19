Христианам! Первая печать снята Откровение Апокалипсис Иоанна Богослова

Из Главы 6 Откровения мы узнаём, что 7 эпох существования Церкви Христовой это на самом деле 7 больших войн сатаны против Церкви и человечества. Первая война выиграна. Войско Византии, вооружённое луком и стрелами, побеждает на всём Ближнем Востоке, благодаря чему Церковь Христова под протекторатом этого войска тоже становится венценосной. К сожалению, это временно, потому что послание к предпоследней Церкви звучит так: "держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего". А последняя Церковь, как мы понимаем, уже не имеет венца и Христос извергает её из уст своих. Начало https://youtu.be/FW0Q5zasRNQ Продолжение https://youtu.be/zS4yWKurdL8

