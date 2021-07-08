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Beev Rations - Ensueña (Daydream) - Video Oficial subtitulado
Alan James
Alan James
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0 view • July 08, 2021
Video oficial de Daydream (Ensueña), nuevo single de Beev Rations, subtitulado. Lanzamiento completo el 17 de julio. Mira la nota de prensa para más detalles: https://sunntones.wordpress.com/2021/07/08/daydream-ensuena-video-oficial-del-nuevo-single-de-beev-rations/
Escucha Daydream en audio de alta calidad, en Soundcloud: https://soundcloud.com/user-996006941/daydream

ENSUEÑA (Daydream) – Letra

Sé que estas hart@
de la mierda que dicen en la tele
y maldices al puto doctor vendido
que alaba la vacuna.
Sí, a estas alturas es tan claro
-si uno puede ver-
que toda esta crisis fue planeada
para el control y el genocidio.
Una guerra híbrida.
Pero si te tomas tu tiempo
y encuentras lo que te hace
sentirte bien,
pronto verás
que la pesadilla se convirtió en un buen sueño.
Ensueña…
Ensueña…
Luego, cuando cambias tu visión,
una nueva ruta muestra mejores formas de hacerlo.
Y ya ves,
la pesadilla se convirtió en un buen sueño.
Desliza tu dial para sintonizar
las cosas que amas.
Una vez dijo Yazhi Swaruu,
lo que ves en tu mente
es real.
Keywords
saludcovid-19espiritualidadplandemiaconscienciabeev rationsalan jamesdaydream
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