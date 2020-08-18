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Austraalian Poliisi Kuristaa Naista, Koska Ei Suostu Pitämään Maskia - Suomi Uutiset (Finnish)
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4 views • August 18, 2020
Austraalian Melbournessa 2 päivä Elokuuta tuli voimaan laki, joka pakottaa kaikki asukkaat pitämään maskia päällä koko ajan. Lain rikkojat voivat saada minimissään sakkoja. Videolle tallentui kun poliisi 10 päivä elokuuta kävi naisen kimppuun kuristusotteella ja myöhemmin hänet pidätettiin. Nainen pidätettiin, koska ei pitänyt naamallaan maskia. Videolla nainen yrittää selittää viranomaisille, että sai lääkäriltä paperit, jonka vuoksi voi kävellä ulkona ilman maskia terveydellisistä syistä. Kuitenkin poliisi ottaa naisen maahan kuristusotteella ja viedään myöhemmin poliisiasemalle. Miksi poliisi käy kansalaisen kimppuun näin vakavasti vain maskin takia? Luukkarinen selvittää.
Hänen poikaystävänsä väittää, että Melbournessa dramaattisessa pidätyksessä keskittynyt nainen oli poliisin raskaan käden uhri, koska hän myöntää antavansa upseerille sormen, kun häneltä kysyttiin, miksi hänellä ei ollut kasvonaamaria.
St Kildasta peräisin oleva 21-vuotias joutui väkivaltaiseen riitoon, kun poliisi lähestyi häntä maanantaina noin viidentoista Collingwoodin kaupungin esikaupunkialueella.
Videon mukaan miespuolinen upseeri asetti kätensä naisen kaulan ympärille pidätyksen aikana, kun hän huusi: 'Hän tukahduttaa minua. Hän tukahduttaa minut. Poistu minusta. Häivy.'
Sitten hän ryösti naispuolisen upseerin kohdalla, potki hänet rintaan, ennen kuin hänet vietiin maahan ja vaadittiin tietävän "mitä olen tehnyt".
Kun hänet johdettiin poliisin pakettiautoon, pidättäjää kuvaava poikaystävänsä sanoi: 'Hän on saanut lääkäriltä muistion. Oletko hullu '.
Nainen kertoi 7News: lle, että hän antoi kahdelle poliisille sormen, kun he kysyivät, miksi hänellä ei ollut naamaria.
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Hänen poikaystävänsä väittää, että Melbournessa dramaattisessa pidätyksessä keskittynyt nainen oli poliisin raskaan käden uhri, koska hän myöntää antavansa upseerille sormen, kun häneltä kysyttiin, miksi hänellä ei ollut kasvonaamaria.
St Kildasta peräisin oleva 21-vuotias joutui väkivaltaiseen riitoon, kun poliisi lähestyi häntä maanantaina noin viidentoista Collingwoodin kaupungin esikaupunkialueella.
Videon mukaan miespuolinen upseeri asetti kätensä naisen kaulan ympärille pidätyksen aikana, kun hän huusi: 'Hän tukahduttaa minua. Hän tukahduttaa minut. Poistu minusta. Häivy.'
Sitten hän ryösti naispuolisen upseerin kohdalla, potki hänet rintaan, ennen kuin hänet vietiin maahan ja vaadittiin tietävän "mitä olen tehnyt".
Kun hänet johdettiin poliisin pakettiautoon, pidättäjää kuvaava poikaystävänsä sanoi: 'Hän on saanut lääkäriltä muistion. Oletko hullu '.
Nainen kertoi 7News: lle, että hän antoi kahdelle poliisille sormen, kun he kysyivät, miksi hänellä ei ollut naamaria.
Nämä uutiset tarjoaa tänään Luukkarinen. Suomi uutiset uutisoi tapahtumista Suomessa ja ulkomailla, jotka koskettavat suomalaisia. Tällaista ei tuota yle-uutiset, iltalehti, mtv3 ja muut uutiset. Keskustelua ajankohtaisista aiheista. Suomalainen keskusteluohjelma. Luukkarinen jatkaa Suomi Uutiset- aiheisilla videoilla. Uutisia Joka Päivä.
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