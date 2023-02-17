Guardian: Αποκαλύφθηκε η ομάδα που παρεμβαίνει στις εκλογές | Διαθέτει ομάδα και στην Ελλάδα!

15 Φεβρουαρίου 2023 ΙΣΡΑΗΛ - Μια μυστική ομάδα ισραηλινών εργολάβων που ισχυρίζεται ότι έχει χειραγωγήσει περισσότερες από 30 εκλογές σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας χακάρισμα, σαμποτάζ και αυτοματοποιημένη παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκαλύφθηκε σε μια νέα έρευνα του Guardian.



Τη μονάδα διευθύνει ο Ταλ Χανάν [Tal Hanan], πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος εργάζεται πλέον ιδιωτικά χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο "Χόρχε". Σε περισσότερες από έξι ώρες μυστικά καταγεγραμμένων συναντήσεων, ο Χανάν και η ομάδα του μίλησαν για το πώς θα μπορούσαν να συλλέγουν πληροφορίες για τους αντιπάλους, μεταξύ άλλων με την παραβίαση λογαριασμών Gmail και Telegram.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: https://bit.ly/40YN29t

--------------

Παρακολουθήστε τα βίντεο του Nioland στα κανάλια:

1. Στο RUMBLE: https://rumble.com/c/NIOLAND

2. Στο BITCHUTE: https://www.bitchute.com/channel/nioland/

3. Στο ODYSEE: https://odysee.com/@NIOLAND

4. Στο BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/NIOLAND