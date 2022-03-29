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Помни Распятого! Крест - символ Распятой Любви! Афонский иеросхимонах Онуфрiй
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807 views • March 29, 2022
☦️
враги терзают тело, душу рвут на части.
Я весь изъязвлен, немощь, тлен и прах.
гнетут злопагубные помыслы и страсти.
и сатанинский сковывает страх.
Я покаяньем слёзным скверну выжигаю
И очищаю сердца внутренний сосуд.
Стяжаю Дух Святой и с верой уповаю
На Твой Iисус Христос всемилостивый Суд.
Да запретит, тебя, злохитрый искуситель,
Да сохранит меня от прелестей и грёз
Распятый на Кресте воскресший мой Спаситель –
Судья грядущий, мой Господь Iисус Христос!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
враги терзают тело, душу рвут на части.
Я весь изъязвлен, немощь, тлен и прах.
гнетут злопагубные помыслы и страсти.
и сатанинский сковывает страх.
Я покаяньем слёзным скверну выжигаю
И очищаю сердца внутренний сосуд.
Стяжаю Дух Святой и с верой уповаю
На Твой Iисус Христос всемилостивый Суд.
Да запретит, тебя, злохитрый искуситель,
Да сохранит меня от прелестей и грёз
Распятый на Кресте воскресший мой Спаситель –
Судья грядущий, мой Господь Iисус Христос!
Инок Михаил
☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!
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