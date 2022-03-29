Помни Распятого! Крест - символ Распятой Любви! Афонский иеросхимонах Онуфрiй

☦️

враги терзают тело, душу рвут на части.

Я весь изъязвлен, немощь, тлен и прах.

гнетут злопагубные помыслы и страсти.

и сатанинский сковывает страх.



Я покаяньем слёзным скверну выжигаю

И очищаю сердца внутренний сосуд.

Стяжаю Дух Святой и с верой уповаю

На Твой Iисус Христос всемилостивый Суд.



Да запретит, тебя, злохитрый искуситель,

Да сохранит меня от прелестей и грёз

Распятый на Кресте воскресший мой Спаситель –

Судья грядущий, мой Господь Iисус Христос!



Инок Михаил



☦️ Господи Ιисусе Христе, молитвами Пресвятой Богородицы, Архангела Михаила и всех Святых помилуй и спаси Святую Русь, грядущего Православного Русского Царя, собор и воинство его!