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Im Stich💉 gelassen
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0 view • January 21, 2022
DRAN BLEIBEN: https://www.brighteon.com/channels/awaker
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Pünktlich zur beschlossenen CoVID-Impfpflicht veröffentlicht ServusTV die schockierende Dokumentation „Im Stich gelassen – die CoVID-Impfopfer“, die ungeschönte und alarmierende Fakten zu den CoVID-Impfstoffen zeigt.
B̲i̲t̲t̲e̲: Abonnieren • Bewerten • Kommentieren • Verbreiten
In der Dokumentation von Servus TV geht es um Fälle, wo bereits nach der ersten mRNA-Spritze alarmierende Folgen auftraten und trotzdem die zweite Spritze gesetzt wurde – mit noch schwereren und schwersten, lange anhaltenden Folgen. Bestürzt hat mich, dass die betroffenen Frauen von Ärzten zu Ärzten und ins Krankenhaus ziehen, ohne dass ihnen geholfen wird – und sich überall niemand mit der Möglichkeit der Ursache im mRNA-Stoff befassen will. Die Ärzte fürchten um ihre Zulassungen und lassen die Patienten im Stich.
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
1.ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
2.Häufiges Birkenbihl-Lächeln
3.Liebe, schätze Dich selbst, sonst liebt, schätzt Dich niemand!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
Ⅰ Ⅶ Ⅷ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅰ
Pünktlich zur beschlossenen CoVID-Impfpflicht veröffentlicht ServusTV die schockierende Dokumentation „Im Stich gelassen – die CoVID-Impfopfer“, die ungeschönte und alarmierende Fakten zu den CoVID-Impfstoffen zeigt.
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In der Dokumentation von Servus TV geht es um Fälle, wo bereits nach der ersten mRNA-Spritze alarmierende Folgen auftraten und trotzdem die zweite Spritze gesetzt wurde – mit noch schwereren und schwersten, lange anhaltenden Folgen. Bestürzt hat mich, dass die betroffenen Frauen von Ärzten zu Ärzten und ins Krankenhaus ziehen, ohne dass ihnen geholfen wird – und sich überall niemand mit der Möglichkeit der Ursache im mRNA-Stoff befassen will. Die Ärzte fürchten um ihre Zulassungen und lassen die Patienten im Stich.
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