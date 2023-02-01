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La inteligencia artificial de ChatGPT concluye que sacrificar a los humanos o esterilizarlos salvaría el planeta.
Según ChatGPT, la erradicación de los seres humanos sería la única manera de salvar a la Tierra. La conclusión a la que ha llegado la herramienta de chat de inteligencia artificial de moda al ser preguntada por ello ha puesto de manifiesto una vez más el pragmatismo de estas herramientas.