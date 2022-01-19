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Heart felt RUACH RHEMA "My PRESCIOUS PEARL"
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10 views • January 19, 2022
these MESSAGES ARE NOT PROPHETIC MESSAGES!
THEY ARE HEART SPIRIT FELT MESSAGES IN POETIC WAYS TO GIVE FORTH A SMALL TASTE OF OUR ALMIGHTY ABBA YAHUAH YAHUSHUA HAMASHIACH HEART IN THROUGH THE HOLY SPIRIT PERHAPS TALKING IN AND THROUGH ME TO BRING HIS LOVE TO US GIVING HIM LOVE MUCH DESSERVED BACK ALL GLORY PRAISE THANX TO OUR ALMIGHTY ABBA YAHUAH YAHUSHA HAMASHIACH RUACH HA KODESH. AMN
BLESSINGS WITH PSALMS 91 OVER US AMN.
[email protected] Amy coments prayers
Also pls join RUACH RHEMA AND YAHSHAMAYIM. CHANEL ON YOUTUBE
THEY ARE HEART SPIRIT FELT MESSAGES IN POETIC WAYS TO GIVE FORTH A SMALL TASTE OF OUR ALMIGHTY ABBA YAHUAH YAHUSHUA HAMASHIACH HEART IN THROUGH THE HOLY SPIRIT PERHAPS TALKING IN AND THROUGH ME TO BRING HIS LOVE TO US GIVING HIM LOVE MUCH DESSERVED BACK ALL GLORY PRAISE THANX TO OUR ALMIGHTY ABBA YAHUAH YAHUSHA HAMASHIACH RUACH HA KODESH. AMN
BLESSINGS WITH PSALMS 91 OVER US AMN.
[email protected] Amy coments prayers
Also pls join RUACH RHEMA AND YAHSHAMAYIM. CHANEL ON YOUTUBE
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