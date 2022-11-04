¿David Icke terrorista?

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David Icke lleva 30 años denunciando a la elite, formada por banqueros, gobernantes y fabricantes de armas, que maneja a los gobiernos de la mayoría de los países cual títeres, de acuerdo a sus propios intereses y contra el interés democrático, pero bajo máscaras democráticas, ambientales y ahora sanitarias. Justamente por eso son más peligrosos, porque engañan desde el disfraz de estar ayudando a la humanidad, mientras le están clavando un puñal por la espalda. La humanidad ya está en un serio predicamento a partir de la plandemia y va rumbo a una desastrosa esclavitud, a menos que despierte y retome la defensa de sus derechos. Los verdaderos terroristas andan de traje y se mueven en las más elegantes oficinas de bancos y gobiernos, mientras atacan a los activistas que los señalan. El que tenga ojos para ver, que vea...
Revisando los videos de éste mismo canal (brigtheon.com/channels/feriljor) tendrá información documental básica para entender la plandemia y sus criminales autores, así como sus planes, que son mucho peores.