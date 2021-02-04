Le masque facial : les 6 vérités qu'on vous cache

Le masque facial : les 6 vérités qu'on vous cacheDepuis le début de la pandémie, le masque est devenu le symbole parfait de la lutte face à cette maladie infectieuse. Qu'en est-il vraiment de l'efficacité de celui-ci ? Que disent les scientifiques et les études ? Est-il justifié dans la population en général, peu formée et inconsciente des protocoles ?Voici, un aperçu des réponses que nous avons trouvées pour vous. Faites-vous votre propre idée et décidez si on devrait continuer à le préconiser ou si au contraire on ne devrait pas plutôt s'interroger sur sa fonction, si fonction il y a. Pour poursuivre votre découverte, trouvez à la fin des liens qu vous conduiront à la prochaine étape de votre découverte sur les vérités qu'on vous cache sur le masque et ses effets sur la santé mentale et les relations humaines .SIX VÉRITÉS SUR LE MASQUE FACIAL :DIMINUE L’APPORT EN OXYGÈNERespirer au travers d’un masque diminue la quantité d’oxygène nécessaire au bon fonctionnement du corps jusqu’à 20%.AUGMENTE L’INHALATION DE CO2Le masque provoque l’inhalation des déchets que l’on expire et augmente la quantité de CO2 que l’on aspire en les concentrant dans le masque.AFFAIBLIT LE SYSTÈME IMMUNITAIREAvec moins d’oxygène et le surplus de CO2, il augmente le stress qui génère une émission de cortisol qui affaiblit le système.AUGMENTE LE RISQUE D’INFECTIONLe masque produit un environnement chaud et humide très propice à la multiplication des bactéries, virus et champignons qui s’y accumulent et que l’on respire à chaque inspiration.NE FILTRE PAS LES VIRUSLe masque dont le filtre de 10 à 30 microns ne permet pas de filtrer les virus dont le diamètre n’est que de 0.02 à 0,04 microns, comme les coronavirus.N’A AUCUNE VALIDITÉ SCIENTIFIQUEAucune étude scientifique n’a jamais pu apporter la preuve que les masques de type chirurgical ou en tissu peuvent prévenir la contagion.« Aucune étude ne montre les avantages d’une politique générale de port de masques en public. Pas l’ombre d’un bénéfice pour se protéger des infections virales respiratoires de type grippal, pas même une légère diminution du risque. »- Pr. Denis Rancourt, Ex-professeur et chercheur Université d’Ottawa“Pourquoi disent-ils aux gens qu'ils devraient porter des masques? C'est complètement absurde. Le monde doit se réveiller et comprendre que ce qui se passe en ce moment est une illusion et que cela va aboutir à l'imposition d'autres choses." - Dr Rashid Buttar****« Dans une atmosphère plus humide et davantage chargée en carbone, des composés tels que le formaldéhyde et autres COV apparaissent. Les seuils critiques sont dépassés en une dizaine de secondes. Masquer la population aujourd'hui, en septembre 2020, est non seulement anxiogène, mais est aussi porteur de risques sanitaires à long terme.Cette ambiance malsaine a, de surcroît, des répercussions désastreuses sur l'activité économique qui repose d'abord sur la confiance. Et elle génère une surenchère sans limite dans des mesures sanitaires de plus en plus ridicules et dictatoriales.» - François Ducrocq****« Les masques pour la population générale ne sont pas nécessaires et peuvent en fait être des 'nids à microbes' plus nuisibles qu’autre chose. » - Dr Sucharit Bhakdi