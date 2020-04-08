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Josep Pamies explica la libertad de elegir el metodo de cura en el hospital: MMS, CDS, medicina tradicional, medicinal alternativa, etc...
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58 views • April 08, 2020
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https://www.granjalapaz.com/2020/04/02/campa%C3%B1a-en-favor-de-una-vacunaci%C3%B3n-libre-y-de-gesti%C3%B3n-transparente/
Para firmar podeis entrar en la pagina web de la Asociacion DULCE REVOLUCION en este link :
https://dolcarevolucio.cat/language/es/584162/
Pedimos a todos los que sintonizais con nosotros, compartáis este video antes de que lo censuren y así llegar al mayor número posible de ciudadanos.
Por favor, pedimos a los responsables de Youtube y los que a nivel político incitais a la censura, dejéis circular este video.
No nos censureis este video simplemente por hablar del Coronavirus, porque tenemos la esperanza que con lo que proponemos lo pararemos.
No hay soberbia en nuestras declaraciones, sino aportación de nuestra experiencia en infinidad de enfermedades graves con plantas medicinales y MMS (Dioxido de Cloro), en nuestro país, en África e Hispanoamerica.
Gracias.
https://www.granjalapaz.com/2020/04/02/campa%C3%B1a-en-favor-de-una-vacunaci%C3%B3n-libre-y-de-gesti%C3%B3n-transparente/
Para firmar podeis entrar en la pagina web de la Asociacion DULCE REVOLUCION en este link :
https://dolcarevolucio.cat/language/es/584162/
Pedimos a todos los que sintonizais con nosotros, compartáis este video antes de que lo censuren y así llegar al mayor número posible de ciudadanos.
Por favor, pedimos a los responsables de Youtube y los que a nivel político incitais a la censura, dejéis circular este video.
No nos censureis este video simplemente por hablar del Coronavirus, porque tenemos la esperanza que con lo que proponemos lo pararemos.
No hay soberbia en nuestras declaraciones, sino aportación de nuestra experiencia en infinidad de enfermedades graves con plantas medicinales y MMS (Dioxido de Cloro), en nuestro país, en África e Hispanoamerica.
Gracias.
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