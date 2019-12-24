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Ďalší pád ceny BTC a budúcnosť našich krajín
Bitcoin BFI
Bitcoin BFI
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20 views • December 24, 2019
Ako ste si už určite všimli BTC pokračoval v prepade až do 18 decembra, kde nastal prudký nárast ceny, tak sa pozrieme na to, čo sa vlastne deje a v druhej polovici videa sa pozrieme na industriu, ktorá sa dostáva do problémov a zasiahnute môžu byt aj naše krajiny.

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Veľmi pekne ďakujeme...

PS. Toto nie je finančné poradenstvo. Naše videá (ako je toto) sú pozorovania a názory , ktoré sme sformulovali prostredníctvom výskumu. Nepovažujte toto video za výslovné finančné, investičné alebo obchodné poradenstvo. Musíte si urobiť svoj vlastný prieskum pri nákupe svojich kryptomien ...
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