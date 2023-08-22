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PLANETA ROBÔ
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
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17 views • August 22, 2023

Alerta sobre um mundo em um futuro próximo, onde os avanços na inteligência artificial abrirão caminho para uma raça biologicamente criada de humanóides invulneráveis.


Por décadas, os escritores de ficção científica nos surpreenderam e nos aterrorizaram com sua representação do mundo da inteligência artificial - de exércitos de ciborgues a legiões de zumbis programados. Hoje estamos vivendo na era futura de robôs e inteligência artificial e todos os sonhos do passado estão se tornando realidade. Os robôs mecânicos logo ficarão desatualizados com humanóides criados biologicamente e conectados uns aos outros em todo o mundo. Eles irão se auto-reparar, reunir energia do sol e viver para sempre. Eles serão oniscientes e onipotentes como os Deuses que caminharão na Terra. Este mundo futuro agora é inevitável e não pode ser interrompido. Os maiores cérebros da Terra hoje nos alertaram sobre as consequências de errar nessa nova tecnologia. Eles previram uma catástrofe. Prepare-se para conhecer o seu futuro.

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cienciaespiritualidaderealidade
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