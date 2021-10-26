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Фильм «Мистерия Эпохи Водолея»
Vera Nika
Vera Nika
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153 views • October 26, 2021

Фильм «Мистерия Эпохи Водолея» (2010 г.). Видеостудия Виктории Преображенской © . https://youtu.be/PfmR4ewIamE Красота Спасёт Мир, Да Будет Свет! Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac Источник: Сайт «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»© — https://VictoriaRA.com ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС — https://USMALOS.com ПОДПИШИТЕСЬ на Канал «VictoriaRA» - https://www.brighteon.com/channels/victoriara Для этого необходимо нажать на кнопку «SUBSCRIBE» - «ПОДПИСАТЬСЯ» (после простой регистрации с использованием только эл. ящика и входа в созданный аккаунт). 

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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».

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