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#4 Előadás Dr. Lenkei Gábor - Orvos, Belgyógyász
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9 views • December 12, 2020
2020. Szeptember 11. #4 Előadás (30 perc)
Dr. Lenkei Gábor - Orvos, Belgyógyász
A Magyar Orvosi Kamara vezetője tudta, hogy lehet kezelni a jelen helyzetet: "Merkeli Béla úr tisztában van vele....." (nézd meg!)
Országos gazdasági és egészségügyi megoldások a jelen helyzetre!
A legjobb, informatív előadás referenciákkal - nem véletlenül a Legnagyobb tapsot kapta az előadók közül.
Írjatok a Magyar Orvosi Kamarának!
Gábor az előadása 19-ik percében beszél erről.
A szöveget az alábbiakban kigépeltem.
Címzett: Magyar Orvosi Kamara
[email protected]
[email protected]
Tisztelt Merkeli Béla,
Tisztelt Kincses Gyula doktor úr,
Önök eddig nem képviselték kellő vehemenciával a rendelkezésükre álló tudományos tények ismeretét és nem hozták azokat a széles nagyközönség tudomására.
Nem firtatom, hogy miért nem tették, de még mindig nem késő.
Van ugyanis egy fontos aktuális kérdés.
Mivel önök mindketten azt a nézetet képviselik, hogy ÉPPEN egy „rendkívül veszélyes második hullám elszenvedői vagyunk”, arra kérem önöket, hogy tegyék mindenki számára elérhetővé az eddig elhallgatott tudományos információkat a televízióban, a rádióban és az újságok lapjain is.
Hozzák az egész Nemzet tudomására azokat a tudományos tényeket, amelyek a birtokukban vannak és amelyek használata révén a „második hullám” ELEVE jelentős mértékben megelőzhető lett volna!
Arra kérem önöket, hogy mondják el minden lehetséges fórumon, hogy nem vagyunk olyan mértékben kiszolgáltatottak, mint ahogyan a média állítja, mint ahogy azt önök állították és mint ahogy azt sokan hinni vélik.
A hatalmukat és a kommunikációs lehetőségeiket használják fel arra, hogy a tudományos tények ismeretében és a bizonyítottan működőképes eszközök használata révén megelőzhessük és megfékezhessük az önök által komolynak nevezett második hullámot.
Segítsenek végre, hogy megmenthessük az embereket a fertőzéstől, a megbetegedéstől és attól, hogy a vírus elkerülhető és teljesen mértékben értelmetlen módon szedjen további áldozatokat.
Tisztelettel kérem önöket, hogy teljesítsék azt, amire orvosként felesküdtek!
……………….
Aláírás
Dr. Lenkei Gábor - Orvos, Belgyógyász
A Magyar Orvosi Kamara vezetője tudta, hogy lehet kezelni a jelen helyzetet: "Merkeli Béla úr tisztában van vele....." (nézd meg!)
Országos gazdasági és egészségügyi megoldások a jelen helyzetre!
A legjobb, informatív előadás referenciákkal - nem véletlenül a Legnagyobb tapsot kapta az előadók közül.
Írjatok a Magyar Orvosi Kamarának!
Gábor az előadása 19-ik percében beszél erről.
A szöveget az alábbiakban kigépeltem.
Címzett: Magyar Orvosi Kamara
[email protected]
[email protected]
Tisztelt Merkeli Béla,
Tisztelt Kincses Gyula doktor úr,
Önök eddig nem képviselték kellő vehemenciával a rendelkezésükre álló tudományos tények ismeretét és nem hozták azokat a széles nagyközönség tudomására.
Nem firtatom, hogy miért nem tették, de még mindig nem késő.
Van ugyanis egy fontos aktuális kérdés.
Mivel önök mindketten azt a nézetet képviselik, hogy ÉPPEN egy „rendkívül veszélyes második hullám elszenvedői vagyunk”, arra kérem önöket, hogy tegyék mindenki számára elérhetővé az eddig elhallgatott tudományos információkat a televízióban, a rádióban és az újságok lapjain is.
Hozzák az egész Nemzet tudomására azokat a tudományos tényeket, amelyek a birtokukban vannak és amelyek használata révén a „második hullám” ELEVE jelentős mértékben megelőzhető lett volna!
Arra kérem önöket, hogy mondják el minden lehetséges fórumon, hogy nem vagyunk olyan mértékben kiszolgáltatottak, mint ahogyan a média állítja, mint ahogy azt önök állították és mint ahogy azt sokan hinni vélik.
A hatalmukat és a kommunikációs lehetőségeiket használják fel arra, hogy a tudományos tények ismeretében és a bizonyítottan működőképes eszközök használata révén megelőzhessük és megfékezhessük az önök által komolynak nevezett második hullámot.
Segítsenek végre, hogy megmenthessük az embereket a fertőzéstől, a megbetegedéstől és attól, hogy a vírus elkerülhető és teljesen mértékben értelmetlen módon szedjen további áldozatokat.
Tisztelettel kérem önöket, hogy teljesítsék azt, amire orvosként felesküdtek!
……………….
Aláírás
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