4 Előadás Dr. Lenkei Gábor - Orvos, Belgyógyász

2020. Szeptember 11. #4 Előadás (30 perc)Dr. Lenkei Gábor - Orvos, BelgyógyászA Magyar Orvosi Kamara vezetője tudta, hogy lehet kezelni a jelen helyzetet: "Merkeli Béla úr tisztában van vele....." (nézd meg!)Országos gazdasági és egészségügyi megoldások a jelen helyzetre!A legjobb, informatív előadás referenciákkal - nem véletlenül a Legnagyobb tapsot kapta az előadók közül.Írjatok a Magyar Orvosi Kamarának!Gábor az előadása 19-ik percében beszél erről.A szöveget az alábbiakban kigépeltem.Címzett: Magyar Orvosi KamaraTisztelt Merkeli Béla,Tisztelt Kincses Gyula doktor úr,Önök eddig nem képviselték kellő vehemenciával a rendelkezésükre álló tudományos tények ismeretét és nem hozták azokat a széles nagyközönség tudomására.Nem firtatom, hogy miért nem tették, de még mindig nem késő.Van ugyanis egy fontos aktuális kérdés.Mivel önök mindketten azt a nézetet képviselik, hogy ÉPPEN egy „rendkívül veszélyes második hullám elszenvedői vagyunk”, arra kérem önöket, hogy tegyék mindenki számára elérhetővé az eddig elhallgatott tudományos információkat a televízióban, a rádióban és az újságok lapjain is.Hozzák az egész Nemzet tudomására azokat a tudományos tényeket, amelyek a birtokukban vannak és amelyek használata révén a „második hullám” ELEVE jelentős mértékben megelőzhető lett volna!Arra kérem önöket, hogy mondják el minden lehetséges fórumon, hogy nem vagyunk olyan mértékben kiszolgáltatottak, mint ahogyan a média állítja, mint ahogy azt önök állították és mint ahogy azt sokan hinni vélik.A hatalmukat és a kommunikációs lehetőségeiket használják fel arra, hogy a tudományos tények ismeretében és a bizonyítottan működőképes eszközök használata révén megelőzhessük és megfékezhessük az önök által komolynak nevezett második hullámot.Segítsenek végre, hogy megmenthessük az embereket a fertőzéstől, a megbetegedéstől és attól, hogy a vírus elkerülhető és teljesen mértékben értelmetlen módon szedjen további áldozatokat.Tisztelettel kérem önöket, hogy teljesítsék azt, amire orvosként felesküdtek!……………….Aláírás