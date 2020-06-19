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Coronavirus : l'Etat aux ordres du privé - Politique & Eco n°256 avec Valérie Bugault - TVL
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5 views • June 19, 2020
Import YT 25 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=wgIijIjo6Ew&;feature=emb_logo
Chaîne YT Chaîne officielle TVLibertés : https://www.youtube.com/channel/UCyamXi0qEQJghCjJbj__aWQ
Valérie Bugault de retour sur TVLibertés ! L'invitée de "Politique & Eco" revient sur les origines, la gestion gouvernementale et les conséquences économiques et sociales de la pandémie de coronavirus. Pour elle, le pouvoir a joué au pompier pyromane en aidant la crise sanitaire à s'installer pour ensuite se présenter en sauveur devant les Français. Face à la contestation populaire qui s'annonce, Valérie Bugault évoque aussi la notion de "reset monétaire", sorte d'apocalypse économique.
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