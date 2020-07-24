Thierry Casasnovas - Un été pour tout changer (épisode 2) : Victoire de Guy sur le cancer en phase terminale

luciole 1084 followers Follow 0 Share Add to... Download MP3 Share Report

1 view • July 24, 2020



Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas :





La chaine de Guy "Cancer Therapy"

▶https://www.youtube.com/channel/UCMOIHULFsXxY3Is8zOsp-7A

Remerciements de Guy:

▶https://www.youtube.com/watch?v=6aPZc41DajA



"Un été pour tout changer" c'est une série de vidéos uniques et exceptionnelles pour vous donner les clés qui pourraient vraiment tout changer. Puisque faire toujours les même chose tout en attendant un résultat différent ne fonctionne pas, nous allons ensemble réformer toute notre vie afin de vivre... une autre vie !



Second épisode, un témoignage exceptionnel pour vous inspirer. Comment Guy a changé de vie et vu disparaitre un cancer dit incurable, du psoriasis chronique et des tremblements essentiels !



Merci de partager en masse ce message !



________________



J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons !

▶ Me soutenir avec un don sur Patreon :



Code réduction de 10 % sur toute la boutique Warmcook

▶ Code REGENERE10 // Rendez vous sur



▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé :



________________



▶ Facebook RGNR :

▶ Instagram RGNR :

▶ Site RGNR :

▶ Site Rencontres de la Régénération :

▶ Instagram RDLR : Import YTChaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA La chaine de Guy "Cancer Therapy"Remerciements de Guy:"Un été pour tout changer" c'est une série de vidéos uniques et exceptionnelles pour vous donner les clés qui pourraient vraiment tout changer. Puisque faire toujours les même chose tout en attendant un résultat différent ne fonctionne pas, nous allons ensemble réformer toute notre vie afin de vivre... une autre vie !Second épisode, un témoignage exceptionnel pour vous inspirer. Comment Guy a changé de vie et vu disparaitre un cancer dit incurable, du psoriasis chronique et des tremblements essentiels !Merci de partager en masse ce message !________________J'ai besoin de vous pour continuer à diffuser gratuitement de l'information, merci pour vos dons !▶ Me soutenir avec un don sur Patreon : https://www.patreon.com/user?u=13143398 Code réduction de 10 % sur toute la boutique Warmcook▶ Code REGENERE10 // Rendez vous sur https://www.warmcook.com/14-kuvings ▶ Pour vous abonner à ma newsletter et recevoir un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/ ________________▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/ ▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/ ▶ Site RGNR : https://www.regenere.org ▶ Site Rencontres de la Régénération : http://www.rencontres-regeneration.com/ ▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/rdlr_thierrycasasnovas/ Keywords cancersantealimentation biologique et naturelle

Show More