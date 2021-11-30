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De Gevaren van Vaccins (autisme BMR DTP vaccinatie bijwerkingen vaccin gevaar wiegedood)
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13 views • November 30, 2021
Overheden beweren dat vaccins volkomen veilig zijn en dat ze besmettelijke ziekten voorkomen. Maar dit wordt weerlegd door onafhankelijke onderzoeken en statistieken. http://vaccinatiesdoorgeprikt.nl
http://vaccines.news
http://activistpost.com/2013/09/22-medical-studies-that-show-vaccines.html http://stichtingvaccinvrij.nl/hebben-we-vaccins-nodig http://naturalhealthstrategies.com/ineffectiveness-of-vaccines.html http://thinktwice.com/studies.htm http://vaxxter.com http://naturalnews.com/SpecialReports/VaccinesFullStory/v1/VaccineReport-EN.pdf
Vaccins kunnen leiden tot autisme, dyslexie, ADD, ADHD, hersenletsel, ontwikkelingsstoornissen, epilepsie, allergieën, kanker, astma, diabetes, obesitas, etc. http://stichtingvaccinvrij.nl/bijwerkingen
http://vaccines.mercola.com
http://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/additieven-met-schema http://naturalnews.com/011764.html
Vaccins zijn de hoofdoorzaak van wiegedood (SIDS)!
http://thinktwice.com/sids.htm
http://shakenbaby.nl
http://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/overleden-na-risicovolle-bmr-vaccinatie
Ouders worden gemanipuleerd om hun kinderen te laten vaccineren. http://wanttoknow.nl/dossiers/gezondheid/vaccinaties-gezondheid
http://naturalnews.com/2019-03-08-facebook-bans-all-content-on-vaccine-awareness.html
Vaccins bevatten giftige stoffen zoals aluminium, kwik, antivries, formaldehyde, methanol, latex, MSG, dierlijk weefsel/bloed, aborteerd foetus weefsel, dierlijke proteïnes, dierlijke virussen, bacteriën, etc.
http://familieblij.nl/page97.php
http://novaccine.com/vaccine-ingredients
Thimerosal, een conserveringsmiddel op basis van kwik, wordt sinds de jaren '30 in vaccins gebruikt. Kwik is een zwaar neurologisch gif dat in is verband gebracht met vele neurologische stoornissen, zoals autisme en de ziekte van Alzheimer. http://wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kwik-in-vaccins-en-autisme-causaal-verband
http://fonteine.com/thimerosal.html
In Nederland is Thimerosal uit het Rijksvaccinatie programma verwijderd. Maar andere vaccins en griepprikken bevatten nog steeds Thimerosal! Daarentegen bevatten vaccins steeds meer aluminium, ook een neurologisch gif. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/01/27/mercury-in-vaccines-was-replaced-with-something-even-more-toxic.aspx http://fonteine.com/aluminium.html http://www.youtube.com/watch?v=WLwLLixA4a4
Besmettelijke ziekten namen al af lang vóórdat vaccinaties begonnen. Epidemieën ontstaan juist onder gevaccineerde bevolkingsgroepen!
http://vrijheids.net/wordpress/?cat=29
http://vaccinationdebate.net/web1.html
De meeste kinderziekten zijn onschadelijk en zorgen voor een sterk en gezond immuunsysteem. Steeds meer ouders en medici komen er achter dat vaccines gevaarlijk zijn. https://ahealthylife.nl/medisch-scheikundige-geeft-drie-redenen-waarom-hij-zijn-kinderen-niet-laat-vaccineren
http://theosofie.net/sunrise/sunrise2007/herfst2007/vaccinatie.html http://stichtingvaccinvrij.nl/ouderplatform/vaccinreacties-en-vaccinatieschade
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vitamine D3 zorgt voor een sterk immuun systeem!
http://vitamind.mercola.com
http://youtube.com/view_play_list?p=6ED1993E86A3B980
Genezing van autisme is mogelijk!
http://youtube.com/watch?v=l_9MnoyVIqk
http://naturallyrecoveringautism.com
http://janhoes.nl/?id=54
http://homeopathie-utrecht.nl/autisme
Chelatie en zeoliet kunnen schadelijke metalen verwijderen!
http://evenbetternow.com/autism.asp
http://awakennutrition.com/summary/summary-of-dietary-nutritional-and-medical-treatments-for-autism-2
http://awakennutrition.com/testimonial
http://thegoodinside.com/6-big-health-benefits-of-zeolite
http://zeolite.com/zeolite-benefits
De fraude achter griepvaccins:
http://wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschappelijk-bewijs-de-griepprik-werkt-niet http://familieblij.nl/page10.php
Fraude in de medische wereld: http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Meer info:
http://vaccinvrij.nl
http://fonteine.com/vaccinaties.html
http://nvkp.nl
http://natuurlijkwelzijn.org/?s=vaccinaties
http://verontrustemoeders.nl
http://leefbewust.com/categorie/vaccinaties
http://sanevax.org
http://nvic.org
http://thinktwice.com
http://vaccinationdebate.net
http://vaccinationnews.org
http://science.naturalnews.com/related/vaccines_and_vaccination.html
http://vaccines.news
http://activistpost.com/2013/09/22-medical-studies-that-show-vaccines.html http://stichtingvaccinvrij.nl/hebben-we-vaccins-nodig http://naturalhealthstrategies.com/ineffectiveness-of-vaccines.html http://thinktwice.com/studies.htm http://vaxxter.com http://naturalnews.com/SpecialReports/VaccinesFullStory/v1/VaccineReport-EN.pdf
Vaccins kunnen leiden tot autisme, dyslexie, ADD, ADHD, hersenletsel, ontwikkelingsstoornissen, epilepsie, allergieën, kanker, astma, diabetes, obesitas, etc. http://stichtingvaccinvrij.nl/bijwerkingen
http://vaccines.mercola.com
http://www.nvkp.nl/ziekten-en-vaccins/overzicht/additieven-met-schema http://naturalnews.com/011764.html
Vaccins zijn de hoofdoorzaak van wiegedood (SIDS)!
http://thinktwice.com/sids.htm
http://shakenbaby.nl
http://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/overleden-na-risicovolle-bmr-vaccinatie
Ouders worden gemanipuleerd om hun kinderen te laten vaccineren. http://wanttoknow.nl/dossiers/gezondheid/vaccinaties-gezondheid
http://naturalnews.com/2019-03-08-facebook-bans-all-content-on-vaccine-awareness.html
Vaccins bevatten giftige stoffen zoals aluminium, kwik, antivries, formaldehyde, methanol, latex, MSG, dierlijk weefsel/bloed, aborteerd foetus weefsel, dierlijke proteïnes, dierlijke virussen, bacteriën, etc.
http://familieblij.nl/page97.php
http://novaccine.com/vaccine-ingredients
Thimerosal, een conserveringsmiddel op basis van kwik, wordt sinds de jaren '30 in vaccins gebruikt. Kwik is een zwaar neurologisch gif dat in is verband gebracht met vele neurologische stoornissen, zoals autisme en de ziekte van Alzheimer. http://wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/kwik-in-vaccins-en-autisme-causaal-verband
http://fonteine.com/thimerosal.html
In Nederland is Thimerosal uit het Rijksvaccinatie programma verwijderd. Maar andere vaccins en griepprikken bevatten nog steeds Thimerosal! Daarentegen bevatten vaccins steeds meer aluminium, ook een neurologisch gif. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/01/27/mercury-in-vaccines-was-replaced-with-something-even-more-toxic.aspx http://fonteine.com/aluminium.html http://www.youtube.com/watch?v=WLwLLixA4a4
Besmettelijke ziekten namen al af lang vóórdat vaccinaties begonnen. Epidemieën ontstaan juist onder gevaccineerde bevolkingsgroepen!
http://vrijheids.net/wordpress/?cat=29
http://vaccinationdebate.net/web1.html
De meeste kinderziekten zijn onschadelijk en zorgen voor een sterk en gezond immuunsysteem. Steeds meer ouders en medici komen er achter dat vaccines gevaarlijk zijn. https://ahealthylife.nl/medisch-scheikundige-geeft-drie-redenen-waarom-hij-zijn-kinderen-niet-laat-vaccineren
http://theosofie.net/sunrise/sunrise2007/herfst2007/vaccinatie.html http://stichtingvaccinvrij.nl/ouderplatform/vaccinreacties-en-vaccinatieschade
"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis."
Hosea 4:6 (NBG51)
Vitamine D3 zorgt voor een sterk immuun systeem!
http://vitamind.mercola.com
http://youtube.com/view_play_list?p=6ED1993E86A3B980
Genezing van autisme is mogelijk!
http://youtube.com/watch?v=l_9MnoyVIqk
http://naturallyrecoveringautism.com
http://janhoes.nl/?id=54
http://homeopathie-utrecht.nl/autisme
Chelatie en zeoliet kunnen schadelijke metalen verwijderen!
http://evenbetternow.com/autism.asp
http://awakennutrition.com/summary/summary-of-dietary-nutritional-and-medical-treatments-for-autism-2
http://awakennutrition.com/testimonial
http://thegoodinside.com/6-big-health-benefits-of-zeolite
http://zeolite.com/zeolite-benefits
De fraude achter griepvaccins:
http://wanttoknow.nl/gezondheid/wetenschappelijk-bewijs-de-griepprik-werkt-niet http://familieblij.nl/page10.php
Fraude in de medische wereld: http://naturalnews.com/036034_history_medicine_investigation.html
Meer info:
http://vaccinvrij.nl
http://fonteine.com/vaccinaties.html
http://nvkp.nl
http://natuurlijkwelzijn.org/?s=vaccinaties
http://verontrustemoeders.nl
http://leefbewust.com/categorie/vaccinaties
http://sanevax.org
http://nvic.org
http://thinktwice.com
http://vaccinationdebate.net
http://vaccinationnews.org
http://science.naturalnews.com/related/vaccines_and_vaccination.html
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