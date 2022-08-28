Bioweapons, Transhumanism, Surveillance, AI,Trouble On The Way - WUP 127 - (Subtitle Indonesia)

Di Episode 127 kita membahas bagaimana berbagai bidang kehidupan kita dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dunia saat ini.Pada dasarnya tidak ada daerah yang tidak terpengaruh.Dalam banyak kasus, apa yang sebenarnya terjadi tidak diliput oleh media arus utama, atau disensor.Apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita sedang menuju masa-masa sulit yang belum pernah terjadi sebelumnya?