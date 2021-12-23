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This is absolutely mental, people lining up for their boosters at the depopulation centre somewhere in the UK I’m guessing London, check all the sheep being lead to the slaughter
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50 views • December 23, 2021
This is absolutely mental, people lining up for their boosters at the depopulation centre somewhere in the UK I’m guessing London, check all the sheep being lead to the slaughter.
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OTHER VIDEOS TO WATCH
UK STOCKPILING END OF LIFE DRUG MIDAZOLAM FOR JANUARY https://bit.ly/3em9iD0
NOTICE TO THE TRAITORS https://bit.ly/3FrvLdP
DUTCH MP THIERRY BAUDET EXPLAINS THE TRUE CONVID AGENDA IN PARLIAMENT. https://bit.ly/3ejtEwJ
WHEN THE NAZIS START KILLING PEOPLE IN THE WOODS AGAIN... WILL ANYONE HEAR THEM SCREAM?? https://bit.ly/3H6Qxjj
DOCTOR PANEL DISCUSS THE MEDICAL CRIMES TAKING PLACE https://bit.ly/3JpIoJ1
DR NOACK HAD SOME MONTHS AGO BEEN ARRESTED WHILST CARRYING OUT A LIVE YOUTUBE VIDEO https://bit.ly/3Ened0Y
NEW ZEALAND DR MATT SHELTON ON COVID. YOU WON'T HEAR HIS VIEWS ON MAINSTREAM MEDIA https://bit.ly/3EohehA
HISTORIAN GILES UDY “MOST PEOPLE DON’T HAVE THE FAINTEST IDEA WHAT COMMUNISM IS https://bit.ly/3eeBojL
A COUNTRY OF FUCKING RETARDS https://bit.ly/32vAY5W
DUTCH PARLIAMENT HE SAY EXACTLY WHAT I’M TELLING FROM A LONG TIME https://bit.ly/3pkYGdZ
CANADA: 39-YEAR-OLD NOVA SCOTIA MAN ‘FRED PYE’ IS LEFT PERMANENTLY DISABLED AFTER THE COVID VACCINE https://bit.ly/3efJWqr
WATCH, LISTEN AND SHARE https://bit.ly/3qCueM3
THIS IS A MUST WATCH. MAKE SURE TO WATCH TO THE END, AND SHARE THIS AROUND THE WORLD https://bit.ly/3yP92Gd
YOU CANNOT MANDATE THIS BIO WEAPON WE ARE WAKING UP!!! HUMANITY, WE ARE ONE https://bit.ly/3Fs0CHd
THIS GUY SAYS IT ALL WE HAVE HAD ENOUGH https://bit.ly/3yYEiT9
INSIDE TIM COOK’S SECRET $275 BILLION DEAL WITH CHINESE AUTHORITIES https://bit.ly/3ElDcC5
ITS TIME TO WAKE UP, STOP PLAYING GAMES WITH YOUR LIFE https://bit.ly/3yStJRv
UNDERSTANDING THE VACCINE, SPIKE PROTEIN AND WHAT ITS DOING IN THE BODY (MUST WATCH) https://bit.ly/3qjqiiT
AUSTRIAS LARGEST EVER PROTEST IN HISTORY! THE PEOPLE UNITED INTERNATIONALLY SWISS AND AUSTRIANS https://bit.ly/3moXwMR
A RARE MP STANDING FOR THE PEOPLE. https://bit.ly/3smSN1X
WATCH THIS AND SEE HOW HOW THEY TWISTED THE NUMBERS
https://bit.ly/3EhvsB6
DR. BYRAM BRIDLE: VIRAL IMMUNOLOGIST DEBUNKS MASK PROTECT PEOPLE FROM COVID https://bit.ly/3Jc80sm
LOOKS LIKE THE REAL MEN OF NEW ZEALAND HAVE HAD ENOUGH OF JACINDA ARDERN https://bit.ly/3FzrCot
STAND IN THE MIDDLE OF THE ROAD YOU GET RUN OVER... NO VACCINE UPTAKE= NO VAXX PASSPORTS...
https://bit.ly/32nKt72
LETTING THE TRUTH OUT BIT BY BIT https://bit.ly/3sqI3zq
ONE DAY THERE WILL BE PAYBACK ANDI LOOK FORWARD TO THAT DAY https://bit.ly/3J8s4fs
PEOPLE POWER is the only way to stop Tyrannical Globalists in their tracks
https://bit.ly/3ek2d5O
DR. DAVID MARTIN - THEY WILL GET FAR MORE VIOLENT WITH NEW THINGS THAT THEY ARE GOING TO CONCOCT BET https://bit.ly/3pixc8J
BORIS THE LYING CUNT https://bit.ly/3mrYkAn
MOMENT ASSANGE DRAGGED FROM LONDON'S ECUADORIAN EMBASSY https://bit.ly/3Fjsjln
THIS GUY HAS DEFINITELY HAD ENOUGH... And he is not alone! The revolution is upon us! https://bit.ly/3J7nUnX
MINORITY RULES: SCIENTISTS DISCOVER TIPPING POINT FOR THE SPREAD OF IDEAS https://bit.ly/3qfwqc6
THE ROYAL RABBIT HOLE (MUST WATCH)
https://bit.ly/3FmQvDv
Germany, children forced “to state their vaccination status in class everyday
https://bit.ly/3EjG8Pm
THEY ARE KILLING OUR CHILDREN – DailyLifeMedia https://bit.ly/3s8NGlO
WHAT WE ARE EXPERIENCING IS STRAIGHT UP SLAVERY – DailyLifeMedia https://bit.ly/3dYp9Yn
LET THE NUREMBERG TRIALS BEGIN https://bit.ly/3E0A6De
THEY NEED YOUR CHILDREN! A FININCIAL RESET IS IMMINENT!
https://bit.ly/33B71BZ
Casey Hodgkinson Interview with Liz Gunn https://bit.ly/3DYVqZJ
discriminated on on medical grounds at the APPLE STORE IN KINGSTON-UPON-THAMES https://bit.ly/3dZPNjD
FBI GAVE CHILD PORN BACK TO EPSTEIN https://bit.ly/3mbenCr
.
OTHER CHANNELS AND APP TO JOIN
MY YOUTUBE https://bit.ly/pondicorner-tv
TELEGRAM https://bit.ly/dmixgroup
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click here to download our app https://bit.ly/328u17h
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