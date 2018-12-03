DR1 Dokumentar: Børnene fra Brønderslev [03.12.2018]

Hænger tingene sammen med LGBTIQA+ og Pædofili??Hvor mange 'tilfælde' skal der til før folk kan 'ses' hvad der foregår?Udenrigsminister Jeppe Kofod er pædofil og Statsminister Mette Frederiksen holder hånden over ham.Dokumenteret. Links til verifisering under alle mine videoer.- Er Politikerne syge sexuelt afsporet? (JA)- Er det en gammel 'kultur' i Danmark? (JA)- Var Danmark det første land i verdenen der frigav pornoen? (JA)- Var Danmark hele verdens mekka for børneporno? (JA)- Var Børneporno lovligt i Danmark i 11 år? (JA)- Er de andre Politikere tavse om dette forhold? (JA)- Er de så en del af denne Pædofili? (JA)- Holder eliten hånden over hinanden? (JA)- Er retssystemet plumråddent og korrupt? (JA)- Hænger tingene sammen? (JA)Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er en pædofil... Dokumenteret [13.02.2021]Lars Andersen redegør og forklarer incl Lovhjemmel.Nanna Fri - Forbryder eller Frihedskæmper? [16.03.2021]Heidi Margrethe Svanborg - 1 month agoJeg fik en besked om at det ville være en god ide jeg skrev om min sag på denne side,så jeg skriver lige hovedtrækkene. Min søns lærer gik rundt i halvandet år i klasseværelset og klaskede pigerne i deres numser når de gik op til katederet,gik rundt i klassen eller op for at spidse blyanter. Jeg er sjællænder oppe i Thy så jeg vidste godt at hvis jeg anmeldte det ville de sikkert blive gale på mig.Men efter halvandet år hvor pigernes forældre stadig ikke havde anmeldt det,blev jeg enig med min mand om vi skulle melde det også fordi jeg er socialpædagog og havde skærpet indberetningspligt.Jeg meldte det til de instanser vi lærer på seminariet vi skal anmelde til politi,ppr,kommunen samt nogle organisationer der hjælper børn.Borgmesteren Ejnar Frøkjær og politimesteren Kåre skjæveland ringede så og bad mig med nogenlunde de samme ord holde mund med hvad jeg vidste. Jeg blev dybt chokeret over den form for magtmisbrug.Senere blev jeg mentalundersøgt, truet med umyndiggørelse, truet med 5 års tvangsindlæggelse, truet med politi ekskorte til mentalundersøgelsen.Under en del af mentalundersøgelsen blev jeg spurgt af chef pskykiater Kjeld Reinert 10 gange om jeg ikke troede min søn var fuld af løgn,det kunne jeg så svare 10 gange af det var han ikke. Jeg blev også truet med at fortalte jeg en eneste den forklaring der ligger i gruppen om sagen ,ville han tvangsindlægge mig på ubestemt tid ???I vores demokratiske land troede jeg ærligt talt ikke man kunne blive behandlet sådan. Nu er der journalister fra udlandet i gang med at grave i Thy, så forhåbentligt kommer det hele op til overfladen.Borgmesteren var gammel arbejdskolega til ham jeg anmeldte og det viste sig at min advokat var inhabil idet hun i forvejen arbejdede for den kommune jeg blev anmeldt af,det glemte hun bare at fortælle Håber i vil læse om den helt syge sag i det thyske23.02.2021 af Heidi Margrethe SvanborgKære du der sidder bagved skærmen.I 2021 vil jeg gerne gå massiv til kamp mod pædofili,sammen med digHvis du har været udsat for overgreb,eller kender nogen der har så fortæl gerneat der forhåbentligt kommer en masse mennesker i en ny gruppe der vil kæmpe for at bekæmpe de pædofile.Vi skal have lavet det sådan i Danmark at det er tilladt at pædofile står på en liste med billede og navn og by .Det skal være sådan at forældre nemt kan finde ud af om der bor pædofile i nabolaget og hvem de er.Lad os samles nu, Danmark er stadig en pædofil ynglerede...Lad os stå sammen så vores børn og børnebørn kan få en tryg barndom,her i landet.Jeg er ikke selv offer men har fået en dom da jeg anmeldte overgreb i Thy. Der har været 2 sager i thy, hvor os der anmelder overgreb bliver dømt.Har du oplevet noget lignende så send mig gerne en pb, for jeg ved der også er en dame på Fyn der harfået en dom og sikkert mange flere.Så snart der er nok som vil have navne på pædofile online,laver jeg en ny gruppemvh Heidi SvanborgMonica Søndergaard127 subscribers116 views • Dec 3, 2018