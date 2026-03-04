BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
GOD'S HEAVENLY EROTICA
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
16 views • 1 day ago

YOU MAY NOTICE MORE AND MORE THAT THESE SONGS ARE INTRODUCING THE FATHER CREATOR THROUGH HIS ANGELS WHO HE USES TO MANIFEST THE MUSICAL AWARENESS THAT HE IS ALL OF US AND ALL THAT IS EXPERIENCED, TRYING TO WAKE HIMSELF UP.....WITH A START....TO THE FACT THAT WE ARE HIM PROJECTED INTO THIS REALITY FOR PURPOSES THAT SERVE HIS ETERNAL NEEDS. THE MANUSCRIPTS I SENT EXPOUND ON THIS TOPIC. THIS SONG, FOR INSTANCE, IS FROM THE FATHER'S PERSPECTIVE USING HERMES AS HIS ANGELIC GEMINI PROJECTION TO BE HIM PLAYING THE PARTS AND PRODUCING THE INSTRUMENTAL TRACK FROM FUSION ALLOWANCES.


GOD'S HEAVENLY EROTICA

THE FATHER AND HERMES

INSTRUMENTAL FROM SAHARA LOUNGE-TRACK 1


SURPRISED!!! AS YOU WATCH ME SLOWLY TAKE MY MASK OFF

TO REVEAL THE TRUE ME, AS YOU

HOPE I SCARE YOUR HEART TO START TO FLUTTER

OUT OF LOVE'S CONTROL IS WHERE I NEED YOU

LOVE OF ALL WILL SET YOU FREE TO SEE ME

AS YOU AND ME AND ALL THAT IS


OH, NOW I'LL JUST LAY BACK AND WATCH YOU SLOWLY

STRIPPING AWAY YOUR SNAKE SKIN AND MASK VENEER

OH MY HEART QUICKENS TO FLUTTER

OUT OF LOVE'S CONTROL MY HEART CAN SEE YOU

LOVE OF ALL IT TAKES TO FLY THE HEAVENS

FUSED AS ONE AS YOU AND ME AS ALL THAT IS


SURPRISED!!! AS YOU WATCH MY PASSION SLOWLY

RISE TO LET YOU KNOW, GOD HOW I LOVE YOU


NOTHING IN THIS WORLD CAN HOLD A CANDLE

TO THE WAY MY HEART DOES START TO FLUTTER

FLICKERING HEART LIGHT DOES LIGHT MY HEART'S CANDLE

TO SEE GOD AS YOU AND ME AND ALL THAT IS


OH, NOW LET'S DANCE WITH OUR HEARTS FUSED TOGETHER

SIGNIFYING OUR LOVE FOR GOD AS ONE AND ALL THAT IS


WE HOPE YOU ENJOY GOD'S PASSION BALLAD

ACT YOUR PARTS WITH MASKS SO GOD CAN TEASE YOU

THEN SLOWLY STRIPT AWAY YOUR MASK SO GOD 

CAN BE SURPRISED TO FIND THAT 

I HAVE MADE YOU ALL AS ME FOR REAL


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
