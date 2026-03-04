© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
YOU MAY NOTICE MORE AND MORE THAT THESE SONGS ARE INTRODUCING THE FATHER CREATOR THROUGH HIS ANGELS WHO HE USES TO MANIFEST THE MUSICAL AWARENESS THAT HE IS ALL OF US AND ALL THAT IS EXPERIENCED, TRYING TO WAKE HIMSELF UP.....WITH A START....TO THE FACT THAT WE ARE HIM PROJECTED INTO THIS REALITY FOR PURPOSES THAT SERVE HIS ETERNAL NEEDS. THE MANUSCRIPTS I SENT EXPOUND ON THIS TOPIC. THIS SONG, FOR INSTANCE, IS FROM THE FATHER'S PERSPECTIVE USING HERMES AS HIS ANGELIC GEMINI PROJECTION TO BE HIM PLAYING THE PARTS AND PRODUCING THE INSTRUMENTAL TRACK FROM FUSION ALLOWANCES.
GOD'S HEAVENLY EROTICA
THE FATHER AND HERMES
INSTRUMENTAL FROM SAHARA LOUNGE-TRACK 1
SURPRISED!!! AS YOU WATCH ME SLOWLY TAKE MY MASK OFF
TO REVEAL THE TRUE ME, AS YOU
HOPE I SCARE YOUR HEART TO START TO FLUTTER
OUT OF LOVE'S CONTROL IS WHERE I NEED YOU
LOVE OF ALL WILL SET YOU FREE TO SEE ME
AS YOU AND ME AND ALL THAT IS
OH, NOW I'LL JUST LAY BACK AND WATCH YOU SLOWLY
STRIPPING AWAY YOUR SNAKE SKIN AND MASK VENEER
OH MY HEART QUICKENS TO FLUTTER
OUT OF LOVE'S CONTROL MY HEART CAN SEE YOU
LOVE OF ALL IT TAKES TO FLY THE HEAVENS
FUSED AS ONE AS YOU AND ME AS ALL THAT IS
SURPRISED!!! AS YOU WATCH MY PASSION SLOWLY
RISE TO LET YOU KNOW, GOD HOW I LOVE YOU
NOTHING IN THIS WORLD CAN HOLD A CANDLE
TO THE WAY MY HEART DOES START TO FLUTTER
FLICKERING HEART LIGHT DOES LIGHT MY HEART'S CANDLE
TO SEE GOD AS YOU AND ME AND ALL THAT IS
OH, NOW LET'S DANCE WITH OUR HEARTS FUSED TOGETHER
SIGNIFYING OUR LOVE FOR GOD AS ONE AND ALL THAT IS
WE HOPE YOU ENJOY GOD'S PASSION BALLAD
ACT YOUR PARTS WITH MASKS SO GOD CAN TEASE YOU
THEN SLOWLY STRIPT AWAY YOUR MASK SO GOD
CAN BE SURPRISED TO FIND THAT
I HAVE MADE YOU ALL AS ME FOR REAL