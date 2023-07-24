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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 83. Читает Автор. https://youtu.be/bgPeNXDooK0
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Почему настоящие «неизправимые атеисты» всегда нетерпимые, агрессивно насаждают свои взгляды?
01:04 — Прославление ИзТочника Света открывает человеку осознание всей Истины?
01:53 — Если Твой Свет Проявляется сразу повсюду — значит, Скорость Света Безконечна?
04:12 — В Библии есть понятие «12 колен израилевых». Почему именно колен (ни рук, ни ног)? Кали носит ожерелье из черепов, а также кушак из рук. Почему именно руки и черепа?
04:58 — Подходит ли пословица: «На войне все средства хороши», в случаях когда обращаешься за помощью, при болезни, к контактёрам-целителям?
06:16 — О чём просить, обращаясь с молитвой к Матери Мира, для только что ушедшей с земного плана души?
06:43 — Душа, воплощаясь в тело, эволюционирует от предыдущих жизней, или же сначала вселяется детская душа, затем другая — юная и дальше — взрослая?
07:46 — Когда человек икает, говарят: «кто-то вспоминает». Так ли это?
08:47 — Какое значение имеет гора Кайлас для нашей планеты?
09:25 — Какими качествами должен обладать земной правитель страны? Какие приоритеты в управлении должны быть у будущих правителей?
10:37 — Если радители дают своим детям имя умершего радственника, то карма умершего переходит ребёнку в дальнейшей его жизни на Земле?
11:31 — Полезен ли чайный гриб?
12:19 — Понятия РАЗУМ и УМ имеют разные смыслы?
13:05 — В чём Смысл, Заложенный в Поэзии Матери Мира «Здание π»?
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Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-83
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
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