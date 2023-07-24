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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 83
VictoriaRA
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15 views • July 24, 2023

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 83. Читает Автор. https://youtu.be/bgPeNXDooK0

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

00:33 — Почему настоящие «неизправимые атеисты» всегда нетерпимые, агрессивно насаждают свои взгляды?

01:04 — Прославление ИзТочника Света открывает человеку осознание всей Истины?

01:53 — Если Твой Свет Проявляется сразу повсюду — значит, Скорость Света Безконечна?

04:12 — В Библии есть понятие «12 колен израилевых». Почему именно колен (ни рук, ни ног)? Кали носит ожерелье из черепов, а также кушак из рук. Почему именно руки и черепа?

04:58 — Подходит ли пословица: «На войне все средства хороши», в случаях когда обращаешься за помощью, при болезни, к контактёрам-целителям?

06:16 — О чём просить, обращаясь с молитвой к Матери Мира, для только что ушедшей с земного плана души?

06:43 — Душа, воплощаясь в тело, эволюционирует от предыдущих жизней, или же сначала вселяется детская душа, затем другая — юная и дальше — взрослая?

07:46 — Когда человек икает, говарят: «кто-то вспоминает». Так ли это?

08:47 — Какое значение имеет гора Кайлас для нашей планеты?

09:25 — Какими качествами должен обладать земной правитель страны? Какие приоритеты в управлении должны быть у будущих правителей?

10:37 — Если радители дают своим детям имя умершего радственника, то карма умершего переходит ребёнку в дальнейшей его жизни на Земле?

11:31 — Полезен ли чайный гриб?

12:19 — Понятия РАЗУМ и УМ имеют разные смыслы?

13:05 — В чём Смысл, Заложенный в Поэзии Матери Мира «Здание π»?

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.»)  https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-83 

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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