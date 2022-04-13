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Fiilósofo y escritor Italiano Francesco Lamendola:
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29 views • April 13, 2022
▪️Hay un ataque a las almas de las personas.
▪️Las élites se alimentan de miedo y energía negativa, por eso siempre tienen que crear más miedo.
▪️Todo esto se hace en una única dirección esotérica, ocultista y satánica.
(Recordemos que no todo lo esóterico es "malo", hay muchos Magos de la Luz luchando contra todo esto, pero siempre se ven más los del otro bando.)
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▪️Las élites se alimentan de miedo y energía negativa, por eso siempre tienen que crear más miedo.
▪️Todo esto se hace en una única dirección esotérica, ocultista y satánica.
(Recordemos que no todo lo esóterico es "malo", hay muchos Magos de la Luz luchando contra todo esto, pero siempre se ven más los del otro bando.)
Puedes seguirme en:
⚪Telegram 🟠Odysee ⚫Brighteon
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