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JOHN F. KENNEDY about ILLUMINATI - The President Who Told The Truth ( Discursul presedintelui JOHN F. KENNEDY din 1961 impotriva ILLUMINATI )
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295 views • October 11, 2019
Discursul “The president and the press“ din 1961, al presedintelui SUA John F. Kennedy:
“Doamnelor si domnilor
Cuvantul “secret“ este inadmisibil intr-o societate libera si deschisa iar noi ca popor, intrinsec cat si din punct de vedere istoric suntem impotriva societatilor secrete, a juramintelor secrete si a procedurilor secrete. Pentru ca exista impotriva noastra o conspiratie monolitica si crunta care se bazeaza in principal pe modalitati ascunse pentru a-si extinde sfera de influenta se bazeaza pe infiltrare in loc de invadare, pe subversiune in loc de alegeri, pe intimidare in loc de libera alegere. Este un sistem care a comasat vaste resurse umane si materiale pentru cladirea unei masinarii strans unite si foarte eficienta ce uneste operatiuni militare, diplomatice, de informatii, economice, stiintifice si politice. Operatiunile sale sunt ascunse, nu publicate, greselile sale sunt ingropate, nu puse pe prima pagina, criticii sai sunt redusi la tacere, nu laudati. Nici o cheltuiala nu este pusa sub semnul intrebarii, nici un secret nu este dezvaluit. De aceea judecatorul atenian Solon, a decretat ca fiind ilegal pentru orice cetatean sa se sustraga unei controverse. Va cer ajutorul pentru sarcina foarte grea de a informa si alerta poporul american, increzator ca impreuna cu ajutorul vostru, omul va fi ce a fost destinat sa fie, liber si independent.“
In 1963 este asasinat …
📺👇📺 SACCSIV PE INTERNET 📺👇📺
SACCSIV BLOG: https://saccsiv.wordpress.com
Sursa video:
https://www.youtube.com/watch?v=U4dCYS07WFk
Credit poze thumbnail:
https://www.wcypodcast.com/2014/11/whence-came-you-episode-171.html?m=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illuminati_triangle_eye.png
https://www.youtube.com/watch?v=xtwcdLtAxO4
#saccisv #Illuminati #JohnKennedy
“Doamnelor si domnilor
Cuvantul “secret“ este inadmisibil intr-o societate libera si deschisa iar noi ca popor, intrinsec cat si din punct de vedere istoric suntem impotriva societatilor secrete, a juramintelor secrete si a procedurilor secrete. Pentru ca exista impotriva noastra o conspiratie monolitica si crunta care se bazeaza in principal pe modalitati ascunse pentru a-si extinde sfera de influenta se bazeaza pe infiltrare in loc de invadare, pe subversiune in loc de alegeri, pe intimidare in loc de libera alegere. Este un sistem care a comasat vaste resurse umane si materiale pentru cladirea unei masinarii strans unite si foarte eficienta ce uneste operatiuni militare, diplomatice, de informatii, economice, stiintifice si politice. Operatiunile sale sunt ascunse, nu publicate, greselile sale sunt ingropate, nu puse pe prima pagina, criticii sai sunt redusi la tacere, nu laudati. Nici o cheltuiala nu este pusa sub semnul intrebarii, nici un secret nu este dezvaluit. De aceea judecatorul atenian Solon, a decretat ca fiind ilegal pentru orice cetatean sa se sustraga unei controverse. Va cer ajutorul pentru sarcina foarte grea de a informa si alerta poporul american, increzator ca impreuna cu ajutorul vostru, omul va fi ce a fost destinat sa fie, liber si independent.“
In 1963 este asasinat …
📺👇📺 SACCSIV PE INTERNET 📺👇📺
SACCSIV BLOG: https://saccsiv.wordpress.com
Sursa video:
https://www.youtube.com/watch?v=U4dCYS07WFk
Credit poze thumbnail:
https://www.wcypodcast.com/2014/11/whence-came-you-episode-171.html?m=1
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illuminati_triangle_eye.png
https://www.youtube.com/watch?v=xtwcdLtAxO4
#saccisv #Illuminati #JohnKennedy
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