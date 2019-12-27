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Une voiture se retrouve dans une position inexplicable à New York
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11 views • December 27, 2019
Les New-Yorkais qui circulaient entre Brooklyn et Queens, jeudi matin, ont eu droit à une scène complètement invraisemblable sur le pont Pulaski, qui relie les deux arrondissements.
Une voiture est restée coincée entre les murets de protection de la voie piétonne du pont, puis abandonnée par son ou ses occupants. Est-ce le fruit d’un jour de Noël trop arrosé? Impossible pour l’instant de le dire, mais les policiers de New York sont à la recherche des propriétaires du véhicule pour comprendre comment celui-ci a pu se retrouver dans une pareille position.
Comme les portières du véhicule ne pouvaient pas s’ouvrir, les occupants ont probablement évacué les lieux par les fenêtres.
Les intervenants ont mis plusieurs heures pour décoincer la voiture de sa fâcheuse position, mais celui-ci n’en est pas sorti sans égratignures.
Aucun blessé n’a été identifié concernant cette affaire.
Une voiture est restée coincée entre les murets de protection de la voie piétonne du pont, puis abandonnée par son ou ses occupants. Est-ce le fruit d’un jour de Noël trop arrosé? Impossible pour l’instant de le dire, mais les policiers de New York sont à la recherche des propriétaires du véhicule pour comprendre comment celui-ci a pu se retrouver dans une pareille position.
Comme les portières du véhicule ne pouvaient pas s’ouvrir, les occupants ont probablement évacué les lieux par les fenêtres.
Les intervenants ont mis plusieurs heures pour décoincer la voiture de sa fâcheuse position, mais celui-ci n’en est pas sorti sans égratignures.
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