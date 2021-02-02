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[VO] The fall of the Cabal, de Janet Ossebaard Épisode 9/10
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152 views • February 02, 2021
The fall of the Cabal (La chute de la Cabale) est une série documentaire réalisée par la chercheuse de vérité et réalisatrice hollandaise Janet Ossebaard.
Autant dire tout de suite que cette série est exceptionnelle à tous points de vue : autant elle regroupe toutes les problématiques de notre temps engendrées par la globalisation, elle-même fruit d'un gigantesque complot contre l'humanité, autant elle peut servir de support à celles et ceux qui voudraient éveiller leurs prochains, mais qui ne savent pas par où commencer.
Partie 9 : l’aube d’un nouveau monde
Sur le phénomène Q, les Q-Anons, les gilets jaunes, le soulèvement et la révolution du peuple, l'aide de Q, l'identité de Q et le Mouvement de la Vérité. À propos des indices et des conseils du Président Trump, de NXIVM, des sœurs Bronfman, du Dalaï Lama, de Frank Giustra. À propos de l'empoisonnement des gens, de l'assèchement des marais, du ou des serveurs de messagerie d'Hillary Clinton, du mystérieux ballon de football à Helsinki et du président Poutine, Barron Trump. Sur la démission de 80 000 PDG, les tentatives d'assassinat du président Trump, la véritable collusion russe, le scandale Uranium One, le Rosatom Deal, la corruption, le blanchiment d'argent, le pay-to-play. Sur la haute trahison de Clinton et Obama, l'infiltration des Frères musulmans, l'exécution de John McCabe, le drapeau codé sur son cercueil et Oussama Ben Laden.
Source vidéo :
https://www.bitchute.com/video/ILNAs26Im5jC/
Mon article sur le sujet :
http://www.margueriterothe.com/q-the-plan-to-save-the-world.part.2/2-the-fall-of-the-cabal-grande-serie-documentaire-de-janet-ossebaard
Mon blogue :
margueriterothe.com
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
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