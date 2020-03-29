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Federalinio Rezervo mirtis ir tyla prieš tamsą 2020 03 29 Kazimieras Juraitis ir LTanon
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1958 views • March 29, 2020
Rekomenduojamas filmas YouTube, galima žiūrėti su lietuviškais titrais:
https://youtu.be/I6cpWF7GeZo
Mano Patreon:
https://www.patreon.com/user?u=32590883
FED
https://twitter.com/hmcd123/status/1243601935023865858
https://twitter.com/familyman20181/status/1243614028271845382
https://twitter.com/SkullBabyx/status/1243792888414134272
https://twitter.com/3days3nights/status/1243710274810580994
https://twitter.com/Mareq16/status/1244067730824757248
https://twitter.com/GregRubini/status/1243948879676088322
https://twitter.com/KillAuDeepState/status/1243683116809515009
https://twitter.com/17_merrimac/status/1243653497192669185
EU situacija kuria atskleisde uzkratas
https://www.zerohedge.com/geopolitical/covid-19-european-union-unravels
UK
https://www.bucksherald.co.uk/health/coronavirus/pm-and-health-secretary-test-positive-coronavirus-bucks-cases-rise-106-2520714
https://twitter.com/17thOps/status/1243567529982857221
https://theunaustralian.net/2020/03/26/queen-pissed-after-mi5-infect-the-wrong-son-with-covid-19/
https://twitter.com/QTAnon1/status/1243112316977033217
Knights
https://twitter.com/ZuluX11/status/1243318708895993859
https://twitter.com/LadyQanuck/status/1243325424249290754
https://twitter.com/SpiritServicesL/status/1243370529827868677/photo/1
Italy
https://twitter.com/Bollocks_Dogz/status/1244061470574489602
Kinija
http://shanghaiist.com/2020/03/27/urns-in-wuhan-far-exceed-death-toll-raising-more-questions-about-chinas-tally/
https://twitter.com/news_ntd/status/1243683569588932608
https://twitter.com/NetworksManager/status/1243535820369297408
https://twitter.com/NetworksManager/status/1243535155429548034
https://www.newsweek.com/china-president-xi-jinping-tells-army-be-ready-battle-taiwan-calls-support-1280534
Indija
https://twitter.com/52_woke_humbug/status/1243282317751222273
Vokietija
https://www.rt.com/op-ed/484294-germany-covid-refugees-infection-zones/
https://www.dw.com/en/german-state-finance-minister-thomas-sch%C3%A4fer-found-dead/a-52948976
Laivai
https://twitter.com/wenewsnow/status/1243330778571964418
https://twitter.com/mikebravodude/status/1243700047612719105
https://twitter.com/MusclesAndGuns/status/1243960124894576641
https://twitter.com/3days3nights/status/1244140770258493440
https://twitter.com/love4thegameAK/status/1244045589622353922
https://twitter.com/AmandaHle333/status/1244021036355477504
https://twitter.com/JUSTICETIME7/status/1243959030738874369
https://twitter.com/Inevitable_ET/status/1243968534302031872
https://twitter.com/stormypatriot21/status/1243966878701232128
https://twitter.com/BardsOfWar/status/1243374711796649991
Stormas 17
https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/27/trump-authorizes-activation-of-up-to-1-million-res/
https://twitter.com/Q17Agent/status/1244027167870246912
https://twitter.com/magi5er/status/1243713574679142401
https://twitter.com/Mareq16/status/1243669572865179648
https://twitter.com/Mareq16/status/1243685757858000897
https://twitter.com/EyesOnQ/status/1243604800295624708
https://twitter.com/Comey/status/1244034328142757890
Prasidejo nuo 33
https://twitter.com/Inevitable_ET/status/1243362654879535104
Madonna kepta zuvis
https://twitter.com/Beer_Parade/status/1242178962496925703
Tusti headeriai
https://twitter.com/OhioForTrump01/status/1244185741422444544
https://twitter.com/QAnonNotables/status/1244163777647398917
Gates
https://twitter.com/magi5er/status/1244016987912548353
Gordon brown
https://www.lifesitenews.com/news/one-world-government-needed-to-cope-with-covid-19-says-former-british-pm
Byla
https://twitter.com/bocake/status/1242140661694021639
https://twitter.com/FederalistNo78/status/1218079895886225408
Popieza
https://twitter.com/Pepedeluxe4/status/1227359817024626689
https://twitter.com/Reuters/status/1243759721682620417
https://twitter.com/LucasSwinkels/status/1243619992416989185
Brokuoti testai
https://www.nationalreview.com/news/china-supplied-faulty-coronavirus-test-kits-to-spain-czech-republic/
WHO vadovo reikalauja atsistatydinti
https://www.breitbart.com/national-security/2020/03/26/world-health-organization-faces-calls-for-leader-to-resign-over-coronavirus-failure/
Hydrochloroquine
https://www.thegatewaypundit.com/2020/03/huge-second-french-study-by-dr-raoult-finds-hydroxychloroquine-and-azithromycin-helped-every-patient-in-study-group-of-80-minus-one-video/
Vitamin C
https://twitter.com/martingeddes/status/1243509754460344321
Turejo buti scenarijus
https://twitter.com/17thOps/status/1216320839085428736
CŽV archyvai atskleidė kas buvo kristus
https://exonews.org/classified-cia-files-reveals-who-jesus-really-was-and-coming-end-of-days/
https://www.brighteon.com/303b79b5-3f87-4857-b245-ad4d76b645e0
https://youtu.be/I6cpWF7GeZo
Mano Patreon:
https://www.patreon.com/user?u=32590883
FED
https://twitter.com/hmcd123/status/1243601935023865858
https://twitter.com/familyman20181/status/1243614028271845382
https://twitter.com/SkullBabyx/status/1243792888414134272
https://twitter.com/3days3nights/status/1243710274810580994
https://twitter.com/Mareq16/status/1244067730824757248
https://twitter.com/GregRubini/status/1243948879676088322
https://twitter.com/KillAuDeepState/status/1243683116809515009
https://twitter.com/17_merrimac/status/1243653497192669185
EU situacija kuria atskleisde uzkratas
https://www.zerohedge.com/geopolitical/covid-19-european-union-unravels
UK
https://www.bucksherald.co.uk/health/coronavirus/pm-and-health-secretary-test-positive-coronavirus-bucks-cases-rise-106-2520714
https://twitter.com/17thOps/status/1243567529982857221
https://theunaustralian.net/2020/03/26/queen-pissed-after-mi5-infect-the-wrong-son-with-covid-19/
https://twitter.com/QTAnon1/status/1243112316977033217
Knights
https://twitter.com/ZuluX11/status/1243318708895993859
https://twitter.com/LadyQanuck/status/1243325424249290754
https://twitter.com/SpiritServicesL/status/1243370529827868677/photo/1
Italy
https://twitter.com/Bollocks_Dogz/status/1244061470574489602
Kinija
http://shanghaiist.com/2020/03/27/urns-in-wuhan-far-exceed-death-toll-raising-more-questions-about-chinas-tally/
https://twitter.com/news_ntd/status/1243683569588932608
https://twitter.com/NetworksManager/status/1243535820369297408
https://twitter.com/NetworksManager/status/1243535155429548034
https://www.newsweek.com/china-president-xi-jinping-tells-army-be-ready-battle-taiwan-calls-support-1280534
Indija
https://twitter.com/52_woke_humbug/status/1243282317751222273
Vokietija
https://www.rt.com/op-ed/484294-germany-covid-refugees-infection-zones/
https://www.dw.com/en/german-state-finance-minister-thomas-sch%C3%A4fer-found-dead/a-52948976
Laivai
https://twitter.com/wenewsnow/status/1243330778571964418
https://twitter.com/mikebravodude/status/1243700047612719105
https://twitter.com/MusclesAndGuns/status/1243960124894576641
https://twitter.com/3days3nights/status/1244140770258493440
https://twitter.com/love4thegameAK/status/1244045589622353922
https://twitter.com/AmandaHle333/status/1244021036355477504
https://twitter.com/JUSTICETIME7/status/1243959030738874369
https://twitter.com/Inevitable_ET/status/1243968534302031872
https://twitter.com/stormypatriot21/status/1243966878701232128
https://twitter.com/BardsOfWar/status/1243374711796649991
Stormas 17
https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/27/trump-authorizes-activation-of-up-to-1-million-res/
https://twitter.com/Q17Agent/status/1244027167870246912
https://twitter.com/magi5er/status/1243713574679142401
https://twitter.com/Mareq16/status/1243669572865179648
https://twitter.com/Mareq16/status/1243685757858000897
https://twitter.com/EyesOnQ/status/1243604800295624708
https://twitter.com/Comey/status/1244034328142757890
Prasidejo nuo 33
https://twitter.com/Inevitable_ET/status/1243362654879535104
Madonna kepta zuvis
https://twitter.com/Beer_Parade/status/1242178962496925703
Tusti headeriai
https://twitter.com/OhioForTrump01/status/1244185741422444544
https://twitter.com/QAnonNotables/status/1244163777647398917
Gates
https://twitter.com/magi5er/status/1244016987912548353
Gordon brown
https://www.lifesitenews.com/news/one-world-government-needed-to-cope-with-covid-19-says-former-british-pm
Byla
https://twitter.com/bocake/status/1242140661694021639
https://twitter.com/FederalistNo78/status/1218079895886225408
Popieza
https://twitter.com/Pepedeluxe4/status/1227359817024626689
https://twitter.com/Reuters/status/1243759721682620417
https://twitter.com/LucasSwinkels/status/1243619992416989185
Brokuoti testai
https://www.nationalreview.com/news/china-supplied-faulty-coronavirus-test-kits-to-spain-czech-republic/
WHO vadovo reikalauja atsistatydinti
https://www.breitbart.com/national-security/2020/03/26/world-health-organization-faces-calls-for-leader-to-resign-over-coronavirus-failure/
Hydrochloroquine
https://www.thegatewaypundit.com/2020/03/huge-second-french-study-by-dr-raoult-finds-hydroxychloroquine-and-azithromycin-helped-every-patient-in-study-group-of-80-minus-one-video/
Vitamin C
https://twitter.com/martingeddes/status/1243509754460344321
Turejo buti scenarijus
https://twitter.com/17thOps/status/1216320839085428736
CŽV archyvai atskleidė kas buvo kristus
https://exonews.org/classified-cia-files-reveals-who-jesus-really-was-and-coming-end-of-days/
https://www.brighteon.com/303b79b5-3f87-4857-b245-ad4d76b645e0
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