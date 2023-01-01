Константин Березин об отказах в статусе политического беженца в странах ЕС

30.04.2019 я получил отказ (Bescheid) в предоставлении политического убежища в Австрии, подписанный директором Федерального ведомства по делам иностранцев и убежища Нуссбаумером. В основу отказа была положена наглая, чудовищная ложь, оправдание международного терроризма и преступного путинского режима. В подобной же ситуации оказалась масса беженцев из России, открыто выступивших против путинского режима. Подписывайтесь на канал "Народный Журналист", ставьте лайки, пишите комменты (хотя данная тема заслуживает отдельной статьи) и даже можете потратить пол дня на репосты, как это делаю я. Благодарю Константин за то, что ещё раз подняли тему полит. эмигрантов. То, что произошло со Светланой. То, что произошло со мной это не единичные случаи. Это система подавления в странах ЕС тех, кто борется с путинским режимом. О чём я написал в своё время, в своей статье "Семь Кругов Ада", которая размещена у меня в Livejournal и в украинских СМИ. Пишу и подымаю постоянно эту тему потому, что иногда это всё заканчивается трагедией, как в случае Тимура Тумгоева, который защищал Украину и был выдан в РФ, по запросу ФСБ. Потому, что и да мы не должны быть равнодушны. Потому, что наносится прицельный удар именно по анти путинскому активу, не оставляя ни какой альтернативы людям, ну а в Украине (к примеру и не только), потом говорится: во, посмотрите на москалей у них ни одного активиста нет, который против путинского режима. Потому, что мы фактически намеренно оказались оболганными в центе Европы. Образцы подобной лжи можно прочитать в выданном мне отказе в статусе беженца, подписанном сотрудником австрийской миграционной службы Нусбаумером, которые я опубликовал в своих статьях и на своих видеоканалах. Да, да принудительная дискредитация это тоже один из методов уничтожения людей. Очень хочется помочь Светлане. Очень, но к сожалению денег у меня нет, от слова совсем, а Светлане я могу помочь только словом и не равнодушной позицией.