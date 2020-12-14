Δημ. Κούβελας καθηγητής Φαρμακολογίας ΑΠΘ: Ανεξήγητη σιωπή για τα φάρμακα μονοκλωνικών αντισωμάτων

Ο καθηγητής Φαρμακολογίας στο ΑΠΘ , Δημήτρης Κούβελας μιλώντας στον 98.4 επανέλαβε ότι για το ίδιο εξακολουθεί να είναι ανεξήγητη η σιωπή σε Ελλάδα αλλά και Ευρωπαϊκό Οργανισμό στην Ε.Ε. τον EMA, για τη μη επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης φαρμάκων μονοκλωνικών αντισωμάτων, από την στιγμή που με τον ίδιο τρόπο ο FDA στις ΗΠΑ, έχει αδειοδοτήσει δύο τέτοια φάρμακα, που συμβάλουν αποφασιστικά στην ίαση από την μόλυνση ασθενών με ήπια ή μεσαία συμπτώματα Covid-19 μέχρι του σταδίου να μπουν σε μηχανική αναπνευστική υποστήριξη γιατί τότε δεν μπορούν να συμβάλουν σε τίποτα. Μάλιστα υπέδειξε ότι με τον ίδιο τρόπο αδειοδοτούνται τις επόμενες ημέρες και τα εμβόλια, οπότε δεν αντιλαμβάνεται όπως είπε γιατί το ένα αποκλείει το άλλο σε ταχύτητα αδείας. Πολύ περισσότερο που όπως είπε ο κ. Κούβελας , τα εμβολιαστικά προγράμματα για να αποκτήσει ανοσία η κοινότητα, θα πάρουν μήνες ίσως και μέχρι τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα για να ολοκληρωθούν. Κατά την γνώμη του, τα φάρμακα θα μπορούσαν να αποσυμπιέσουν άμεσα στην Ελλάδα τα δημόσια νοσοκομεία από ήπια και μεσαία περιστατικά σε κλινικές covid-19 και μάλσιτα από τη στιγμή που είναι ήδη αδειοδοτημένα εδώ και ένα μήνα στις ΗΠΑ , τουλάχιστον το ένα για το οποίο δηλώνεται επάρκεια για προμήθεια τουλάχιστον 5 χιλιάδων σκευασμάτων για την Ελλάδα. Αν ο EMA, καθυστερεί ή έχει νομικές δεσμεύσεις για την χώρα, είπε, νομικές φόρμουλες και νόμοι που θέτουν ως προτεραιότητα την σωτηρία ασθενών για να μην εξελιχθούν σε βαρέα μη αναστρέψιμα περιστατικά, υπάρχουν. Στην ερώτηση προς τον κ. Κούβελα , αν τα φάρμακα χορηγούνται μόνο εκτός νοσοκομείων, η απάντηση του ήταν ότι ειδικά στην Ελλάδα ακόμη και τα ήπια ή μεσαία περιστατικά στα νοσοκομεία οδηγούνται πιέζοντας το σύστημα υγείας αφού Π.Φ.Υ. δεν υπάρχει και το ερώτημα είναι για τέτοια σκευάσματα που απαιτούν ενδοφλέβια χορήγηση πόσοι έχουν την δυνατότητα να τα πάρουν σπίτι τους με την βοήθεια οικογενειακού γιατρού. Κατά τον κ. Κούβελα, απάντηση πειστική για ποιο λόγο τα φάρμακα αυτά δεν επισπεύδονται παράλληλα με τα εμβόλια παρότι και τα δεύτερα πέραν της ασφάλειας τους για τις μακροχρόνιες τυχόν συνέπειες τους θα κριθούν στη πράξη , παραμένει αναπάντητο και μυστήριο.