Histoire de masque : Jacques Attali dans le rôle du maître face à ses esclaves

Cette vidéo a vocation d'être une archive.Observez la suffisance du petit bonhomme. Comme un pacha, le nez à l’air, une première fois il pose son index sur son nez. La journaliste (mal) masquée en face de lui ne saisit pas l’allusion (ou elle fait semblant) et dit quelque chose (d’incompréhensible) ; le petit homme ne se démonte pas, et sûr de sa puissance, de son autorité, répond : « Non, votre masque… »Source :=================Mon blogue :GAB : 🐸Mes chaînes vidéo :