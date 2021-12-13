© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Histoire de masque : Jacques Attali dans le rôle du maître face à ses esclaves
Follow
0
Share
Report
114 views • December 13, 2021
Cette vidéo a vocation d'être une archive.
Observez la suffisance du petit bonhomme. Comme un pacha, le nez à l’air, une première fois il pose son index sur son nez. La journaliste (mal) masquée en face de lui ne saisit pas l’allusion (ou elle fait semblant) et dit quelque chose (d’incompréhensible) ; le petit homme ne se démonte pas, et sûr de sa puissance, de son autorité, répond : « Non, votre masque… »
Source :
https://rumble.com/user/lactucitoyenne
=================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
Observez la suffisance du petit bonhomme. Comme un pacha, le nez à l’air, une première fois il pose son index sur son nez. La journaliste (mal) masquée en face de lui ne saisit pas l’allusion (ou elle fait semblant) et dit quelque chose (d’incompréhensible) ; le petit homme ne se démonte pas, et sûr de sa puissance, de son autorité, répond : « Non, votre masque… »
Source :
https://rumble.com/user/lactucitoyenne
=================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.