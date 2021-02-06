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עו"ד יורם מורים - יוזם מכתב עורכי הדין בראיון על האמת עם דני וידיסלבסקי
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240 views • February 06, 2021
* איך מייצרים מלחמת אחים? * איזה זכויות הופרו מאז מרץ 2020? * מה הבעיה באמירה 'צריך להגן על לאוכלוסיה בסיכון'?
* מה הרופאים והמדענים צריכים לעשות כדי לסיים עם גזירות הקורונה? * למה אסור לחייב אדם בבדיקה רפואית?
* מהי דיקטטורה? * אם יש מסוכנות מהתפשטות המחלה האם יש טעם בשלילת זכויות? * מה משפיע על מספר החולים?
* למה בג"ץ לא דן בעתירות בנוגע לקiורוNA - ואין שום דיון בבית משפט בנושא שלילת הזכויות?
* האם חיבוק הוא מסוכן או ריפוי? * מה מגדיר דמוקרטיה ומתי אין יותר דמוקרטיה?
* האם אפשר לשים על אנשים אזיק אלקטרוני עקב חשד? * איך מייצרים שנאה ושיסוי של אדם באדם?
* מה ההבדל בין רופאים לאחרים?
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https://t.me/Povheb
* מה הרופאים והמדענים צריכים לעשות כדי לסיים עם גזירות הקורונה? * למה אסור לחייב אדם בבדיקה רפואית?
* מהי דיקטטורה? * אם יש מסוכנות מהתפשטות המחלה האם יש טעם בשלילת זכויות? * מה משפיע על מספר החולים?
* למה בג"ץ לא דן בעתירות בנוגע לקiורוNA - ואין שום דיון בבית משפט בנושא שלילת הזכויות?
* האם חיבוק הוא מסוכן או ריפוי? * מה מגדיר דמוקרטיה ומתי אין יותר דמוקרטיה?
* האם אפשר לשים על אנשים אזיק אלקטרוני עקב חשד? * איך מייצרים שנאה ושיסוי של אדם באדם?
* מה ההבדל בין רופאים לאחרים?
הצטרפו אלינו לערוץ נקודת מבט בטלגרם
https://t.me/Povheb
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