עו"ד יורם מורים - יוזם מכתב עורכי הדין בראיון על האמת עם דני וידיסלבסקי

* איך מייצרים מלחמת אחים? * איזה זכויות הופרו מאז מרץ 2020? * מה הבעיה באמירה 'צריך להגן על לאוכלוסיה בסיכון'?



* מה הרופאים והמדענים צריכים לעשות כדי לסיים עם גזירות הקורונה? * למה אסור לחייב אדם בבדיקה רפואית?



* מהי דיקטטורה? * אם יש מסוכנות מהתפשטות המחלה האם יש טעם בשלילת זכויות? * מה משפיע על מספר החולים?



* למה בג"ץ לא דן בעתירות בנוגע לקiורוNA - ואין שום דיון בבית משפט בנושא שלילת הזכויות?



* האם חיבוק הוא מסוכן או ריפוי? * מה מגדיר דמוקרטיה ומתי אין יותר דמוקרטיה?



* האם אפשר לשים על אנשים אזיק אלקטרוני עקב חשד? * איך מייצרים שנאה ושיסוי של אדם באדם?



* מה ההבדל בין רופאים לאחרים?



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