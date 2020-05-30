Γέροντας Σάββας Λαυριώτης: Ζούμε στα έσχατα χρόνια, έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία ...

"ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ" - Ο Γέροντας Σάββας Λαυριώτης αναφέρεται:

1) Στην ψευδο-Σύνοδο που έγινε στο Κολυμπάρι της Κρήτης, η οποία ήταν -όπως λέει- υποκινούμενη και κατευθυνόμενη από την C.I.A. και κατέστησε έγκυρα τα Μυστήρια σε όλες τις παραφυάδες και αιρέσεις. (Κατάλυση του Συνοδικού συστήματος, Νομιμοποίηση των αιρέσεων, Επικύρωση των αποφάσεων του Π.Σ.Ε., Επικύρωση του Οικουμενισμού, Κατάλυση -στην ουσία- του Συμβόλου της Πίστεως)

2) Στον Μπίλ Γκέϊτς, τα Εμβόλια θανάτου (έρχονται εμβολιασμοί που θα περιέχουν ασθένειες) και την μείωση του πληθυσμού της Γης.

3) Στα έσχατα χρόνια. Στο κλείσιμο των Ιερών Ναών. (Η Εκκλησία ήδη βρίσκεται σε διωγμό, σημάδι ότι είμαστε στα έσχατα, έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Είναι αρχές ωδίνων ... για να προετοιμασθούμε)

4) Στον Αρμαγεδώνα και στον Αντίχριστο. (Ο πιστός πρέπει να γνωρίζει τα “σημάδια” της ελεύσεώς του και -κυρίως- να έχει μαρτυρικό φρόνημα)