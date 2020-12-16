© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Menschen fallen einfach um auf der Straße in Trier
Follow
0
Download MP3
Share
Report
102 views • December 16, 2020
Ein Anwohner sagt aus, dass unerklärlicherweise Menschen auf der Straße scheinbar grundlos umfallen. Und nicht etwa von einem Amokfahrerauto angefahren wurden, das schon weg war als er runter schaute. Die Bedeutung und Wahrheit des Videos kenne ich nicht, aber wegen wiederholten ähnlichen Meldungen aus aller Welt wo Menschen einfach so umfielen auf der Straße - was Covid-Panikmacher Covid zuschrieben, aber andere die G5-Strahlung als Ursache vermuten.
Wenn jemand mehr weiß als ich oder belegen kann, dass das ein Fakevideo sein sollte - her damit. Auch weitere Links zu Videos oder Artikeln über umfallende Menschen (oder Tote Vögel, kaputte Bäume von ggf. G5 Antennen bitte in die Kommentare schreiben.
Wenn jemand mehr weiß als ich oder belegen kann, dass das ein Fakevideo sein sollte - her damit. Auch weitere Links zu Videos oder Artikeln über umfallende Menschen (oder Tote Vögel, kaputte Bäume von ggf. G5 Antennen bitte in die Kommentare schreiben.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.