Menschen fallen einfach um auf der Straße in Trier

Ein Anwohner sagt aus, dass unerklärlicherweise Menschen auf der Straße scheinbar grundlos umfallen. Und nicht etwa von einem Amokfahrerauto angefahren wurden, das schon weg war als er runter schaute. Die Bedeutung und Wahrheit des Videos kenne ich nicht, aber wegen wiederholten ähnlichen Meldungen aus aller Welt wo Menschen einfach so umfielen auf der Straße - was Covid-Panikmacher Covid zuschrieben, aber andere die G5-Strahlung als Ursache vermuten.

Wenn jemand mehr weiß als ich oder belegen kann, dass das ein Fakevideo sein sollte - her damit. Auch weitere Links zu Videos oder Artikeln über umfallende Menschen (oder Tote Vögel, kaputte Bäume von ggf. G5 Antennen bitte in die Kommentare schreiben.