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WHILE BIDEN SIGNS COLORING BOOKS OF CORNFIELDS - THE IMPOSTORS WILL NEVER UNDO WHAT TRUMP ACCOMPLISHED GLOBALLY TO UNCHAIN AMERICA FROM THE VATICAN & ENGLAND
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809 views • January 31, 2021
DOWNLOAD YOUR OWN PRIVATE PORTRAIT OF COMRADE BIDEN AND COMRADE ALIEN
https://mega.nz/folder/vwUC1BzI#JbFzS64ZguGnvnpEcRRpZA
PATRIOTS, INCLUDING MYSELF WILL NEVER PAY ATTENTION TO THE BABOON AND THE ALIEN. WHILE BIDEN s PRE-SCHOOL MINDERS TELL HIM WHICH COLORING BOOKS TO WRITE IN; AND WHICH ONES TO SIGN; BIDEN WILL NEVER UNDO WHAT TRUMP HAS DONE AROUND THE WORLD TO GET AMERICA RELEASED FROM THE SHACKLES OF THE CABAL BANKERS. TRUMP HAS RECOVERED MORE GOLD THAN THE UNITED STATES COULD HAVE EVER DREAMED ABOUT. TRUMP RECOVERED BUSH 1 AND BUSH 2 GOLD; TRUMP RECOVERED CLINTON GOLD; TRUMP RECOVERED OBAMA STOLEN GOLD AND ASSETS; AND TRUMP HAS THE EVIDENCE TO STRIP THE KENYAN OF HIS STUDENT VISA AND DEPORT HIM PENNILESS TO HIS HOMELAND.
RESIGN JOE BIDEN; PATRIOTS ARE COMING BACK TO REMOVE THE IMPOSTORS AND FRAUDSTERS; BUT UNLIKE JANUARY 6, 2021 PATRIOTS WILL BE COMING TO WATER THE TREES OF LIBERTY AND RESTORE THE U.S. CONSTITUTION AND BIDEN; YOU WILL BE BANISHED TO CHINA ON A ONE-WAY DIPLOMATIC TRIP.
https://mega.nz/folder/vwUC1BzI#JbFzS64ZguGnvnpEcRRpZA
PATRIOTS, INCLUDING MYSELF WILL NEVER PAY ATTENTION TO THE BABOON AND THE ALIEN. WHILE BIDEN s PRE-SCHOOL MINDERS TELL HIM WHICH COLORING BOOKS TO WRITE IN; AND WHICH ONES TO SIGN; BIDEN WILL NEVER UNDO WHAT TRUMP HAS DONE AROUND THE WORLD TO GET AMERICA RELEASED FROM THE SHACKLES OF THE CABAL BANKERS. TRUMP HAS RECOVERED MORE GOLD THAN THE UNITED STATES COULD HAVE EVER DREAMED ABOUT. TRUMP RECOVERED BUSH 1 AND BUSH 2 GOLD; TRUMP RECOVERED CLINTON GOLD; TRUMP RECOVERED OBAMA STOLEN GOLD AND ASSETS; AND TRUMP HAS THE EVIDENCE TO STRIP THE KENYAN OF HIS STUDENT VISA AND DEPORT HIM PENNILESS TO HIS HOMELAND.
RESIGN JOE BIDEN; PATRIOTS ARE COMING BACK TO REMOVE THE IMPOSTORS AND FRAUDSTERS; BUT UNLIKE JANUARY 6, 2021 PATRIOTS WILL BE COMING TO WATER THE TREES OF LIBERTY AND RESTORE THE U.S. CONSTITUTION AND BIDEN; YOU WILL BE BANISHED TO CHINA ON A ONE-WAY DIPLOMATIC TRIP.
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